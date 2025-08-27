रायपुर: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये उन्हें कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है. इसके लिए बिलासपुर-यलहंका(बेंगलुरु)-बिलासपुर के मध्य 22 फेरों के लिये साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है. रेल यात्रियों को 25 हजार कंफर्म के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन
- गाड़ी संख्या 08261 बिलासपुर-यलहंका(बेंगलुरु) फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से दिनांक 09 सितम्बर 2025 से 18 नवम्बर 2025 तक प्रत्येक मंगलवार.
- गाड़ी संख्या 08262 यलहंका(बेंगलुरु)-बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन यलहंका से दिनांक 10 सितंबर 2025 से 19 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बुधवार.
कहां होगा ठहराव: गाड़ियों का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनादगाँव, डोंगरगढ़ एवं गोंदिया स्टेशनों में दिया गया है.
गाड़ी संख्या 08261 बिलासपुर-यलहंका फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन
- बिलासपुर से 11.00 बजे रवाना होगी.
- भाटापारा आगमन 11.38 बजे, प्रस्थान 11.40 बजे.
- रायपुर आगमन 12.45 बजे, प्रस्थान 12.50 बजे.
- दुर्ग आगमन 14.20 बजे, प्रस्थान 14.25 बजे.
- राजनादगांव आगमन 14.48 बजे, प्रस्थान 14.50 बजे.
- डोंगरगढ़ आगमन 15.13 बजे, प्रस्थान 15.15 बजे
- गोंदिया आगमन 16.25 बजे, प्रस्थान 16.35 बजे.
- वडसा आगमन 17.57 बजे, प्रस्थान 17.59 बजे.
- चांदाफोर्ट आगमन 19.43 बजे, प्रस्थान 19.45 बजे.
- बल्लारशाह आगमन 20.20 बजे, प्रस्थान 20.30 बजे.
- सिरपुर कागजनगर आगमन 21.30 बजे, प्रस्थान 21.32 बजे.
- मंचिर्याल आगमन 22.10 बजे, प्रस्थान 22.12 बजे.
- काजीपेट आगमन 23.45 बजे, प्रस्थान 23.47 बजे तक.
- दूसरे दिन बुधवार को चर्लपल्ली आगमन 02.00 बजे, प्रस्थान 02.02 बजे.
- सिकंदराबाद आगमन 02.20 बजे, प्रस्थान 02.30 बजे.
- लिंगमपल्ली 03.15 बजे, प्रस्थान 03.17 बजे.
- विकाराबाद आगमन 04.08 बजे, प्रस्थान 04.10 बजे.
- तांडूर आगमन 04.50 बजे, प्रस्थान 04.52 बजे.
- यादगीर आगमन 07.08 बजे, प्रस्थान 07.10 बजे.
- कृष्णा आगमन 07.40 बजे, प्रस्थान 07.50 बजे.
- रायचूर आगमन 08.08 बजे, प्रस्थान 08.10 बजे.
- मंत्रालयम रोड आगमन 08.28 बजे, प्रस्थान 08.30 बजे.
- गुंटकल आगमन 10.30 बजे, प्रस्थान 10.40 बजे.
- गुत्ती आगमन 11.13 बजे, प्रस्थान 11.15 बजे.
- अनंतपुर आगमन 14.13 बजे, प्रस्थान 14.15 बजे.
- धर्मवरम आगमन 15.05 बजे, प्रस्थान 15.10 बजे होते हुये 19.00 बजे यलहंका पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 08262 यलहंका-बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन
- प्रत्येक बुधवार को यलहंका से 21.00 बजे रवाना होगी और दूसरे दिन गुरुवार को धर्मवरम आगमन 01.15 बजे, प्रस्थान 01.20 बजे.
- अनंतपुर आगमन 01.53 बजे, प्रस्थान 01.55 बजे.
- गुत्ती आगमन 02.38 बजे, प्रस्थान 02.40 बजे.
- गुंटकल आगमन 03.30 बजे, प्रस्थान 03.40 बजे.
- मंत्रालयम रोड आगमन 04.58 बजे, प्रस्थान 05.00 बजे.
- रायचूर आगमन 05.28 बजे, प्रस्थान 05.30 बजे.
- कृष्णा आगमन 06.00 बजे, प्रस्थान 06.10 बजे.
- यादगीर आगमन 06.38 बजे, प्रस्थान 06.40 बजे.
- तांडूर आगमन 08.38 बजे, प्रस्थान 08.40 बजे.
- विकाराबाद आगमन 09.43 बजे, प्रस्थान 09.45 बजे.
- लिंगमपल्ली आगमन 10.30 बजे, प्रस्थान 10.32 बजे.
- सिकंदरबाद आगमन 11.10 बजे, प्रस्थान 11.20 बजे.
- चर्लपल्ली आगमन 11.30 बजे, प्रस्थान 11.32 बजे.
- काजीपेट आगमन 13.20 बजे, प्रस्थान 13.22 बजे.
- मंचिर्याल आगमन 14.50 बजे, प्रस्थान 14.52 बजे.
- सिरपुर कागजनगर आगमन 15.38 बजे, प्रस्थान 15.40 बजे.
- बल्लारशाह आगमन 20.30 बजे, प्रस्थान 20.40 बजे.
- चांदाफोर्ट आगमन 20.52 बजे, प्रस्थान 20.54 बजे.
- वडसा आगमन 22.28 बजे, प्रस्थान 22.30 बजे.
- तीसरे दिन शुक्रवार को गोंदिया आगमन 00.05 बजे.
- प्रस्थान 00.15 बजे, डोंगरगढ़ आगमन 01.12 बजे.
- प्रस्थान 01.14 बजे, राजनादगाँव आगमन 01.37 बजे.
- प्रस्थान 01.39 बजे, दुर्ग आगमन 02.45 बजे, प्रस्थान 02.50 बजे.
- रायपुर आगमन 03.25 बजे, प्रस्थान 03.30 बजे.
- भाटापारा आगमन 04.14 बजे, प्रस्थान 04.16 बजे होते हुये 05.30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी.
नोट: इस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में 1 एसएलआरडी, 3 सामान्य, 4 स्लीपर, 2 एसी-III इकोनामी, 8 एसी-III, 1 एसी -II तथा जनरेटर कार सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी.