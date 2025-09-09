ETV Bharat / state

दीपावली पर रेलवे का तोहफा, इन रूटों पर चालएगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें पूरी लिस्ट और टाइमिंग

रेलवे ने फेस्टिव सीजन में यात्रियों के भीड़ को देखते हुए दो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. ट्रेन कोटा व जयपुर होकर चलेगी.

रेलवे का तोहफा
रेलवे का तोहफा (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 11:42 AM IST

3 Min Read
कोटा: दिवाली के अवसर पर रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर रहा है. दो विशेष ट्रेन कोटा व जयपुर होकर चलने वाली है. जिनमें कंफर्म टिकट पर मिल रहे हैं. इनके जरिए यात्री बीकानेर, अजमेर, साईं नगर शिरडी, रांची, भोपाल, उज्जैन, जयपुर सहित अन्य कई स्टेशनों की यात्रा कर सकते हैं. दोनों ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इनमें अजमेर-रांची–अजमेर और बीकानेर- साईं नगर शिरडी - बीकानेर वीकली स्पेशल शामिल है.

इन ट्रेनों की जानकारी, ये चल रही है दो ट्रेन :

1. अजमेर-रांची–अजमेर वीकली फेस्टिवल स्पेशल (26 सितंबर से 30 नवंबर) : ट्रेन नंबर 09619 अजमेर रांची स्पेशल 26 सितम्बर 2025 से 28 नवम्बर 2025 के बीच हर शुक्रवार रात 11:05 पर अजमेर से रवाना होगी. यह देर रात 1:25 पर जयपुर पहुंच जाएगी. इसके बाद अगले दिन शनिवार तड़के 5:25 पर यह कोटा के सोगरिया और 6:18 पर बारां स्टेशन पहुंचेगी. इसके बाद अगले दिन सुबह 7:30 रांची पहुंच जाएगी. रांची से वापसी में 28 सितम्बर 2025 से 30 नवम्बर 2025 के बीच ट्रेन नंबर 09620 सुबह 9:15 पर रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन सुबह 9:53 पर बारां और 10:55 पर कोटा के सोगरिया स्टेशन आएंगी. इसके बाद दोपहर 3:55 पर जयपुर और शाम 6:35 पर अजमेर पहुंच जाएगी.

ट्रेन आते और जाते समय किशनगढ़, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, सोगरिया, बारां, छबड़ा गूगोर, रूठियाई, गुना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, ब्योहारी, बरगवां, सिंगरौली, ओबरा डैम, चोपन, रेनुकूट, गढ़वा रोड, डाल्टनगंज, बरवाडीह, लातेहार, टोरी व लोहरदगा स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी. ट्रेन में जनरल के 4, स्लीपर के 7, थर्ड एसी के 5, सेकंड एसी का 3 फर्स्ट एसी के 1 कोच है. सभी श्रेणी में वर्तमान में कंफर्म टिकट मिल रहे हैं.

2. बीकानेर- साईं नहर शिरडी - बीकानेर वीकली स्पेशल (27 सितंबर से 30 नवंबर): ट्रेन नम्बर 04715 बीकानेर से 27 सितंबर से 29 नवंबर के बीच हर शनिवार को दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी. इसके बाद रात 8:00 बजे जयपुर और देर रात 11:53 पर कोटा पहुंचेगी. इसके बाद अगले दिन शाम 7:00 बजे साईं नगर शिरडी पहुंच जाएगी. वापसी में यह ट्रेन नम्बर 04716 साईं नगर शिरडी से 28 सितंबर से 30 नवंबर चलेगी. जिसमे साईं नगर शिरडी से हर रविवार शाम 7:35 पर रवाना होगी. अगले दिन सोमवार शाम 4:30 बजे यह कोटा और देर रात 9:00 बजे जयपुर पहुंच जाएगी. इसके बाद अगले दिन मंगलवार सुबह 5:00 बजे यह बीकानेर पहुंच जाएगी.

ट्रेन में जनरल के 4, स्लीपर के 11, थर्ड एसी के 2 व सेकंड एसी का एक कोच है. सभी श्रेणी में वर्तमान में कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. ट्रेन आते और जाते समय श्री डूंगरगढ़, राजलदेसर, रतनगढ़, चूरु, फतेहपुर, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, रिंगस, ढहर के बालाजी, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंजमंडी, शामगढ़, नागदा, उज्जैन, भोपाल, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल व मनमाड स्टेशन पर रुकेगी.

