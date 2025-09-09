ETV Bharat / state

दीपावली पर रेलवे का तोहफा, इन रूटों पर चालएगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें पूरी लिस्ट और टाइमिंग

रेलवे का तोहफा ( फोटो ईटीवी भारत )

Published : September 9, 2025 at 11:42 AM IST

कोटा: दिवाली के अवसर पर रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर रहा है. दो विशेष ट्रेन कोटा व जयपुर होकर चलने वाली है. जिनमें कंफर्म टिकट पर मिल रहे हैं. इनके जरिए यात्री बीकानेर, अजमेर, साईं नगर शिरडी, रांची, भोपाल, उज्जैन, जयपुर सहित अन्य कई स्टेशनों की यात्रा कर सकते हैं. दोनों ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इनमें अजमेर-रांची–अजमेर और बीकानेर- साईं नगर शिरडी - बीकानेर वीकली स्पेशल शामिल है. इन ट्रेनों की जानकारी, ये चल रही है दो ट्रेन : 1. अजमेर-रांची–अजमेर वीकली फेस्टिवल स्पेशल (26 सितंबर से 30 नवंबर) : ट्रेन नंबर 09619 अजमेर रांची स्पेशल 26 सितम्बर 2025 से 28 नवम्बर 2025 के बीच हर शुक्रवार रात 11:05 पर अजमेर से रवाना होगी. यह देर रात 1:25 पर जयपुर पहुंच जाएगी. इसके बाद अगले दिन शनिवार तड़के 5:25 पर यह कोटा के सोगरिया और 6:18 पर बारां स्टेशन पहुंचेगी. इसके बाद अगले दिन सुबह 7:30 रांची पहुंच जाएगी. रांची से वापसी में 28 सितम्बर 2025 से 30 नवम्बर 2025 के बीच ट्रेन नंबर 09620 सुबह 9:15 पर रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन सुबह 9:53 पर बारां और 10:55 पर कोटा के सोगरिया स्टेशन आएंगी. इसके बाद दोपहर 3:55 पर जयपुर और शाम 6:35 पर अजमेर पहुंच जाएगी.