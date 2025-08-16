देवघर: पूरे देश के साथ-साथ देवघर में भी धूमधाम के साथ जन्माष्टमी पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है. जन्माष्टमी को लेकर देवघर के बैद्यनाथ धाम परिसर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. रात्रि के 8:00 बजे से विधिवत पूजा शुरू हो जाएगी और 12:00 बजे के बाद शुभ संयोग के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर पंडा समाज के द्वारा मंदिर में विशेष पूजा की जाएगी.

जन्माष्टमी को लेकर सुबह से ही देवघर की सड़कों पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कई संगठनों द्वारा देवघर के चौक चौराहों पर झांकी निकाली गई, जिसमें श्री कृष्ण के अवतार में छोटे-छोटे बच्चे नजर आए.

सामाजिक कार्यकर्ता, पंडित और श्रद्धालू के बयान (Etv Bharat)

देवीपुर वासियों की तरफ से यादव पाड़ा समिति के द्वारा निकाली गई झांकी में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. समिति के अध्यक्ष नागेंद्र यादव ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यादव पाड़ा समिति के द्वारा झांकी निकाली जा रही है. यह झांकी कल्याणपुर तक जाएगी. जहां पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मेले का आयोजन किया गया है.

वहीं बाघमारा स्थित श्री कृष्ण मंदिर के कोषाध्यक्ष सौरभ कुमार ने बताया कि शनिवार की शाम बाघमारा श्री कृष्ण मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राज्य के मंत्री संजय यादव सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे.

कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरे देवघर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि कृष्णाष्टमी के मौके पर घूमने वाले लोगों की सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो.

शिव मंदिर में तैयारी को लेकर पंडित सुनील चरण मिश्रा बताते हैं कि देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में कृष्ण पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को स्थापित करने में विष्णु जी की अहम भूमिका है. इसलिए आज के दिन जो भी भक्त बैधनाथ धाम मंदिर में श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में शामिल होते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है.

गौरतलब है कि बाबा धाम में जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है. शहर के आम से लेकर खास लोग तक जन्माष्टमी में अपनी भूमिका निभाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से अपने शहर वासियों और समाज के लिए बेहतर भविष्य की कामना करते हैं.

