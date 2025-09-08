ETV Bharat / state

रामानुजगंज में यूरिया खाद की तस्करी, प्रशासन ने वाहन सहित यूरिया खाद किया जब्त

तस्करी और कालाबाजारी के चलते खाद नहीं मिल रहा है. निजी दुकानों से महंगे दाम पर यूरिया खरीदने को किसान मजबूर हो रहे हैं.

fertilizer smuggling in Ramanujganj
रामानुजगंज में यूरिया खाद की तस्करी, प्रशासन ने वाहन सहित यूरिया खाद किया जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 8:59 PM IST

बलरामपुर: जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में यूरिया की बड़ी खेप को राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने जब्त किया है. जिले में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं, सहकारी समितियों के चक्कर लगाने के बाद भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है इसका लाभ उठाकर व्यापारी यूरिया की जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे हैं.

खाद की कालाबाजारी और तस्करी: बलरामपुर रामानुजगंज में खाद व्यापारियों के द्वारा बिचौलिये के साथ मिलकर यूरिया खाद की तस्करी कर कालाबाजारी की जा रही है. सहकारी समितियों में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है जिसके चलते किसान निजी दुकानों से महंगे दाम पर यूरिया खरीद रहे हैं. इसी बीच प्रशासनिक टीम ने लगभग 450 बोरी यूरिया खाद को जब्त करने की कार्रवाई की है.

रामानुजगंज में यूरिया खाद की तस्करी, प्रशासन ने वाहन सहित यूरिया खाद किया जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजस्व और कृषि विभाग की टीम की कार्रवाई: इस संबंध में एसडीएम आनंद नेताम ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली थी कि यूरिया खाद ट्रक में भरकर आ रही है. यहां से यूपी पार होने की सूचना मिली थी. इसके बाद हम लोग ट्रक का पीछा किए.

हमें चुनापाथर गांव है वहां पर ट्रक मिली, इसे जब्ती की कार्रवाई की गई और थाने में रखकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, इस मामले में जांच का अधिकार कृषि विभाग का है इसलिए हमने जांच के लिए उनको भेज दिया है. वाहन में लगभग 450 यूरिया बैग हो सकते हैं.- आनंद नेताम, एसडीएम

सहकारी समितियों में यूरिया खाद समय पर किसानों को उपलब्ध नहीं होने का लाभ निजी व्यापारी उठा रहे हैं. इसे हजार रुपए तक भी बेचा जा रहा है. हालांकि बीच-बीच में विभाग कार्रवाई भी कर रहा है.

लगातार प्रदर्शन भी हो रहे: खाद की कमी का मुद्दा प्रदेशस्तरीय रूप ले चुका है. कांग्रेस समेत कई दल इसे लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं. दंतेवाड़ा में हाल ही में आम आदमी पार्टी ने मार्च निकाला था. कलेक्टर से खाद को लेकरकिसानों के हक में उचित कार्रवाई की मांग की थी. वहीं कवर्धा-महासमुंद में भी प्रदर्शन हो चुके हैं.

