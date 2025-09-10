ETV Bharat / state

हमीरपुर में खाद की किल्लत, किसानों ने लगाये गंभीर आरोप, डीएम ने खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया

जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बुधवार को खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने किसानों और स्थानीय लोगों से फीडबैक ली.

जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया
हमीरपुर: जिले में खाद की किल्लत ने किसान बेहाल हैं. इस बीच मौदहा एसडीएम करनवीर सिंह का किसानों से अभद्र भाषा में बात करने का वीडियो बुधवार को सामने आया. इस वीडियो में वे किसानों को धमकाते दिखे. कांग्रेस ने इस मामले को सोशल मीडिया में उछालकर योगी सरकार पर निशाना साधा.

एसडीएम ने किसानों से की बदसलूकी: कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी का असली किसान सम्मान मॉडल. यहां किसानों को समाधान के बजाय अपमान और धमकी मिलती है. वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इसे शर्मनाक बताते हुए सरकार को किसान विरोधी करार दिया. इस मामले पर मौदहा एसडीएम करनवीर सिंह ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया.

किसानों ने सचिव और पुलिस पर लगाया आरोप: खाद वितरण को लेकर बुधवार को इचौली बी-पैक्स केंद्र पर भी हंगामा खड़ा हो गया. किसानों ने आरोप लगाया कि सचिव और पुलिस की मिलीभगत से 1350 रुपये की जगह 1370 रुपये प्रति बोरी में खाद बेची जा रही है. कतार में लगे किसानों की अनदेखी कर चहेतों को खाद दिए जाने का आरोप भी लगाया.

किसानों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो: किसानों ने इस धांधली का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इस पर सहायक निबंधक सहकारिता रमाकांत ने कहा कि 1350 रुपये से अधिक वसूली पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी घनश्याम मीना बुधवार को खाद वितरण केंद्रों के निरीक्षण पर निकले.

डीएम ने कहा- लापरवाह कर्मचारियों पर होगा एक्शन: उन्होंने किसानों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर फीडबैक ली. डीएम ने सचिवों से कहा कि खाद वितरण किसानों की खतौनी व जोत के आधार पर टोकन प्रणाली से किया जाए. उन्होंने जिला कृषि अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव और जिला प्रबंधक पीसीएफ के खिलाफ शासन को पत्र भेजकर उनका वेतन रोकने की संस्तुति भी की. डीएम ने कहा कि किसानों के साथ कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

