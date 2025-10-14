ETV Bharat / state

अब घर बैठे किसान ले सकेंगे खाद, मोबाइल से मिलेगा टोकन, नहीं लगानी पड़ेगी लाइन

किसानों के लिए खुशखबरी, ई-टोकन से मिलेगा खाद, नहीं होगी अब खाद की कालाबाजारी.

Fertilizer from E Token
अब घर बैठे किसान ले सकेंगे खाद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 2:43 PM IST

6 Min Read
रिपोर्ट : विश्वजीत सिंह

जबलपुर : मध्य प्रदेश में खेती करने वाले किसान सबसे ज्यादा परेशानी खाद खरीदने में उठा रहे हैं. खाद खरीदने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती हैं इसमें कालाबाजारी भी बहुत है लेकिन जबलपुर विदिशा और रायसेन में चलने वाले एक पायलट प्रोजेक्ट में इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है. यहां ई-टोकन की एक नई व्यवस्था लागू की गई है. इसके जरिए अब किसानों को लाइन लगाने की जरूरत नहीं है और कोई खाद कारोबारी इसकी कालाबाजारी भी नहीं कर पाएगा.

किस तरह मिलती है किसानों को खाद?

मध्य प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा साधन कृषि है और लोग बड़े पैमाने पर खेती करते हैं. खेती में रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है. रासायनिक खाद सरकार सहकारी समितियां के माध्यम से बेचती है या फिर निजी दुकानदारों के माध्यम से किसान खरीद सकता है. लेकिन खाद की किल्लत के बीच इसमें कालाबाजारी के भी मामले सामने आने लगे, जिसके बाद ई-टोकन की व्यवस्था की जा रही है.

JABALPUR E TOKEN FERTILIZER
किसानों के लिए खुशखबरी (Etv Bharat)

खाद की कमी एक बड़ी समस्या

बीते कुछ सालों से रासायनिक खाद की कमी की वजह से किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है किसानों को सरकारी डबल लॉक सिस्टम की गोदाम से खाद उपलब्ध करवाई जाती है. यहां लंबी लाइन लगती हैं, कई दिनों तक किसान इंतजार करता है. पिछले साल रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में किसानों को खाद की कमी की वजह से परेशानियां उठानी पड़ी.

DAP URIYA MP KISAN MP
ई-टोकन से मिलेगा खाद (Etv Bharat)

खाद की कालाबाजारी भी एक चुनौती

जब बाजार में उपलब्धता कम होती है तब इसी समस्या को अवसर मानते हुए खाद के प्राइवेट डीलर खाद के दाम बढ़ा देते हैं. और बड़े पैमाने पर कालाबाजारी होती है.इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सबसे पहले आधार कार्ड आधारित खाद्य वितरण प्रणाली शुरू की थी, जो अभी भी मध्य प्रदेश में लागू है. इसमें किसान को अपना आधार कार्ड लेकर डबल लॉक सिस्टम या निजी दुकानदार के यहां जाना पड़ता था और आधार कार्ड के आधार पर किसान को खाद दे दी जाती थी.

black marketing of fertilzers
किसान संघ ने किया फैसले का स्वागत (Etv Bharat)

सरकारी और निजी मुनाफाखोरी

डबल लॉक सिस्टम में बैठा अधिकारी कर्मचारी कई बार ऐसे आधार कार्डों पर खाद की बिक्री कर देता है, जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं. ऐसी स्थिति में जरूरतमंद किसान को खाद नहीं मिल पाता था और कालाबाजारी करने वाले खाद का स्टॉक करके उन्हें महंगे दामों में बेचते थे. फिर इस व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया गया और जहां ज्यादा समस्या हुई वहां तहसील कार्यालय से जमीन के कागजात देखने के बाद टोकन जारी किए जाने लगे. इसमें भी किसान को कई बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं. कई बार यदि तहसील ज्यादा दूर हुई तो किसान ज्यादा परेशान हो जाता है.

Fertilizer from E Token to be provided in jabalpur
अबतक 3 हजार टोकन जारी, लाइन लगाने की जरूरत नहीं (Etv Bharat)

ई-टोकन पायलट प्रोजेक्ट

मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हीं सब वजहों से प्रदेश के तीन जिलों जबलपुर, विदिशा और रायसेन में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. इसके तहत एक बार कोड जारी किया गया है, जिसे किसान द्वारा स्कैन करते ही वह सीधे भू अभिलेख पर पहुंच जाएगा. यहां अपनी जमीन की जानकारी डालने के तुरंत बाद किसान को खेत में लगी हुई फसल की जानकारी देनी होगी. इतनी जानकारी भरने के तुरंत बाद वैज्ञानिक तरीके से फसल में कितना खाद जरूरी है उतने खाद का एक टोकन जारी हो जाएगा.

इसमें बीच में एक कॉलम और है जिसमें किसान को इस बात की जानकारी मिलेगी कि उसे खाद मिलेगा कहां से, निकटतम डीलर और डबल लॉक सिस्टम की जानकारी भी किसान को मिल जाएगी. अगले तीन दिनों तक इस टोकन के आधार पर किसान अपनी मनचाही दुकान से खाद उठा सकता है.

अबतक 3 हजार टोकन जारी, लाइन लगाने की जरूरत नहीं

जबलपुर कृषि विभाग के संयुक्त संचालक एस के निगम ने कहा, '' इस सिस्टम से अब तक भी लगभग 3000 टोकन जारी कर चुके हैं. इसमें किसी को लाइन लगाने की जरूरत नहीं है. वह जब चाहे खाद खरीद सकता है लेकिन उसे उतनी ही खाद मिलेगी जितनी वैज्ञानिक तरीके से उसे जरूरी है.''

किसान संघ ने किया स्वागत

भारतीय किसान संघ के नेता राघवेंद्र पटेल ने कहा, '' यह व्यवस्था बहुत अच्छी है क्योंकि बीते दिनों किसानों ने खाद की समस्या की वजह से पुलिस की लाठियां भी खाई हैं. महंगे दामों पर खाद भी खरीदा है और खाद न मिल पाने की वजह से फसलें भी खराब हुई हैं. इसलिए सरकार को इसे पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए. हालांकि, दुकानदार इस व्यवस्था को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनका मुनाफा सीमित हो जाएगा.''

हर किसान के पास स्मार्टफोन जरूरी

इस समाधान में एक ही समस्या बड़ी है कि हर किसान के पास स्मार्टफोन होना जरूरी है वरना उसे एमपी ऑनलाइन के चक्कर काटने होंगे या फिर तहसील ऑफिस जाना होगा. इनमें जिन छोटे किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं हैं, वे परेशान हो जाएंगे.

कृषि अधिकारी एस के निगम ने बताया, '' फिलहाल इस व्यवस्था में कुछ कमियां हैं इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के दौरान ही इन्हें जांचा जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इन्हें खत्म कर लिया जाएगा. और ई टोकन व्यवस्था लागू होने के बाद खाद के वितरण में आने वाली समस्याएं लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी.

