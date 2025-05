ETV Bharat / state

सिरसा में सौंफ की खेती कर दोगुना मुनाफा कमा रहे अमन गोदारा, जानें कितने दिनों में तैयार हो जाती है फसल - FENNEL CULTIVATION IN SIRSA

Fennel cultivation in Sirsa ( Etv Bharat )

सिरसा: भारत में हरियाणा मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है. यहां किसान पारंपरिक खेती छोड़कर अब बागवानी और प्राकृतिक खेती करने पर जोर दे रहे हैं. ऐसे में सिरसा के गांव कलुवाना के किसान भी अब पारंपरिक खेती को छोड़कर सौंफ की खेती कर लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं. दरअसल, पिछले कुछ सालों से सरकार प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी को दो गुना किया जाए. जिसके लिए पारंपरिक खेती से हटकर अन्य फसलों पर सरकार किसानों को प्रेरित करती है. सौंफ की खेती से महकी जिंदगी: सरकार की इस पहल के चलते अब प्रदेश के किसानों का कृषि परिदृश्य समय के साथ बदल रहा है. किसान अब पारंपरिक फसलों के बजाय अधिक मुनाफा देने वाली नकदी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसी ही एक लाभदायक फसल है सौंफ. जिसकी सुंगध औषधीय गुण और बहुआयामी उपयोगिता के कारण इसकी मांग लगातार बनी रहती है. सिरसा के गांव कालुआना के किसान अमन गोदारा ने अब देसी सौंफ की खेती की शुरुआत की है. सौंफ की खेती से किसान मालामाल (Etv Bharat)

