शिक्षिकाओं के साथ मदरसे में छेड़छाड़, कपड़े भी फाड़े, मौलवी समेत सात लोगों पर मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ा मामला सामने आया है. महिला शिक्षकों के साथ मदरसे में छेड़छाड़ हुई है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 14, 2025 at 3:50 PM IST

3 Min Read
रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र से शर्मनाक मामला सामने आया है. मदरसे में तीन शिक्षिकाओं के साथ मारपीट की गई. शिक्षिकाओं ने मौलवी समेत सात अन्य लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है. पुलिस ने पिरान कलियर थाने में मौलवी समेत सातों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि पिरान कलियर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक शिक्षिका ने थाने में तहरीर दी थी. तहरीर में पीड़िता ने बताया कि वो पिछले कई सालों से मदरसे में बच्चों को पढ़ा रही है. पीड़ित महिला का आरोप है कि बीती 12 अक्टूबर रविवार वो मदरसे में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी मौलवी वहां पर आ गया और किसी काम के बहाने उसे अपने कमरे में बुलाया.

आरोप है कि कमरे में मौलवी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, जब महिला ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की. मौलवी की मारपीट से महिला का घायल भी हो गई थी. आरोप है कि शिक्षिका की जो सहकर्मी जब उन्हें बचाने के लिए कमरे में आई तो आरोपी मौलवी में अपने साथियों रिहान, मोहम्मद शाद, अफान, सुहैल आरिस और समीर को बुलाकर तीनों शिक्षिकाओं के साथ मारपीट की.

आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने तीनों महिलाओं के कपड़े भी फाड़ दिए थे. इसके अलावा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है. पीड़िता का आरोप है कि मौलवी पहले से ही उन पर गंदी नजर रखता था, जिसकी शिकायत उन्होंने मदरसा प्रबंधक से भी थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं पीड़िता ने पुलिस ने तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पिरान कलियर थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मौलवी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, अश्लील हरकतें और जान से मारने की धमकी देने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. जांच में जो भी निकालकर सामने आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ट्रैक्टर की चपेट में आने से तीन साल के बच्चे की मौत: हरिद्वार जिले के लक्सर में मंगलवार 14 अक्टूबर को बड़ा हादसा हो गया. ट्रैक्टर की चपेट में आने से तीन साल से बच्चे की मौत हो गई. बच्चे का नाम गौरी (3) पुत्री उमेश निवासी बाकरपुर था. बताया जा रहा है कि गौरी अपने ताऊ के घर से खेलकर लौट रही थी, तभी बाकरपुर गांव निवासी समीर पुत्र निसार अपने ट्रैक्टर पर पंपिंग सेट बांधकर खेत की ओर जा रहा था. इस दौरान बच्ची ट्रैक्टर के आगे आ गई.

गौरी के पिता उमेश ने बताया कि उन्होंने शोर मचाकर ट्रैक्टर चालक को रुकने के लिए कहा, लेकिन चालक सुन नहीं पाया और ट्रैक्टर बच्ची पर चढ़ गया. हादसे में गौरी की मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर पहुंचे भिक्कमपुर चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

