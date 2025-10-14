ETV Bharat / state

शिक्षिकाओं के साथ मदरसे में छेड़छाड़, कपड़े भी फाड़े, मौलवी समेत सात लोगों पर मुकदमा दर्ज

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र से शर्मनाक मामला सामने आया है. मदरसे में तीन शिक्षिकाओं के साथ मारपीट की गई. शिक्षिकाओं ने मौलवी समेत सात अन्य लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है. पुलिस ने पिरान कलियर थाने में मौलवी समेत सातों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि पिरान कलियर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक शिक्षिका ने थाने में तहरीर दी थी. तहरीर में पीड़िता ने बताया कि वो पिछले कई सालों से मदरसे में बच्चों को पढ़ा रही है. पीड़ित महिला का आरोप है कि बीती 12 अक्टूबर रविवार वो मदरसे में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी मौलवी वहां पर आ गया और किसी काम के बहाने उसे अपने कमरे में बुलाया.

आरोप है कि कमरे में मौलवी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, जब महिला ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की. मौलवी की मारपीट से महिला का घायल भी हो गई थी. आरोप है कि शिक्षिका की जो सहकर्मी जब उन्हें बचाने के लिए कमरे में आई तो आरोपी मौलवी में अपने साथियों रिहान, मोहम्मद शाद, अफान, सुहैल आरिस और समीर को बुलाकर तीनों शिक्षिकाओं के साथ मारपीट की.

आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने तीनों महिलाओं के कपड़े भी फाड़ दिए थे. इसके अलावा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है. पीड़िता का आरोप है कि मौलवी पहले से ही उन पर गंदी नजर रखता था, जिसकी शिकायत उन्होंने मदरसा प्रबंधक से भी थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं पीड़िता ने पुलिस ने तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.