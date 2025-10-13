खाट के सहारे बची महिला की जान, 4 किलोमीटर पैदल चल ग्रामीणों ने एंबुलेंस तक पहुंचाया
बस्तर में खाट में लादकर महिला को 4 किलोमीटर दूर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया.जिसके बाद उसकी जान बची.
जगदलपुर : छत्तीसगढ़ का बस्तर लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जूझ रहा है. बस्तर जिले के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं.यहां के ग्रामीण इलाकों में आज भी मरीजों को खाट पर लादकर अस्पताल पहुंचाया जाता है. ताजा मामला बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड के गुड़ियापदर गांव का है. जहां गर्भवती महिला का मिस कैरेज होने के बाद खून से लथपथ मरीज को 04 किलोमीटर तक खाट में उठाकर अंधेरे में एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया. जिसके बाद गंभीर अवस्था में महिला को डिमरापाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल महिला की स्थिति खतरे से बाहर है.
महिला की आधी रात बिगड़ी तबीयत :गुड़ियापदर निवासी लखमी मरकाम गर्भवती थी. 10-11 अक्टूबर की दरमियानी रात को महिला का मिस कैरेज हो गया. जिसके बाद महिला खून से लथपथ बेहोशी की हालत में जमीन में पड़ी थी. महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया. लेकिन सड़क नहीं होने के कारण गाड़ी चार किलोमीटर दूर तक ही जा पाई.
खाट के सहारे बची महिला : जिसे देखते हुए परिजनों और गांव के लोगों ने उसे खाट में उठाकर कीचड़ भरे रास्ते, जंगल पहाड़ और नाले को पार करके चितालगुर गांव तक पहुंचाया. इसके बाद एम्बुलेंस की सहायता से गंभीर स्थिति में महिला को डिमरापाल अस्पताल लाया गया. जहां महिला मरीज का डॉक्टरों ने इलाज किया. प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञ डॉ.अल्पना बंसल ने बताया कि गंभीर स्थिति में महिला को अस्पताल लाया गया था. महिला के शरीर से काफी खून बह गया था. जिसके बाद टीम ने मिलकर बेहतर इलाज किया.
महिला को 04 यूनिट खून भी चढ़ाया गया. फिलहाल महिला की स्थिति खतरे से बाहर है. जब लाया गया था उस दौरान महिला उठ नहीं पा रही थी. लेकिन अब चलने फिरने लगी है. फिलहाल कुछ दिनों तक महिला को अस्पताल में रखकर उचित इलाज किया जाएगा- डॉ अल्पना बंसल, स्त्री रोग विशेषज्ञ
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर इलाके में मौजूद गुड़ियापदर गांव पहले नक्सलियों के कब्जे में रहा. लेकिन यह इलाका करीब 4 साल पहले नक्सल मुक्त हो गया. लेकिन इस इलाके के ग्रामीणों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है.जिससे वे काफी परेशान हैं.
