ETV Bharat / state

महिला नर्सिंगकर्मी ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, PMO ने किया खंडन, बोले- विरोधियों की साजिश

धौलपुर जिला अस्पताल के पीएमओ पर महिला नर्सिंगकर्मी ने घर बुलाकर छेड़छाड़ करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीएमओ पर छेड़छाड़ के आरोप
पीएमओ पर छेड़छाड़ के आरोप (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 7:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर : जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (पीएमओ) पर अस्पताल में कार्यरत एक महिला नर्सिंगकर्मी ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस संबंध में पीड़िता ने महिला थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है और साथ ही पुलिस अधीक्षक (एसपी) से भी न्याय की गुहार लगाई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसपी विकास सागवान ने बताया कि मामला थाने में आया है. मामले की जांच की जा रही है.

पीड़िता की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, वह तलाकशुदा महिला है और जिला अस्पताल के फीमेल सर्जिकल वार्ड में नर्सिंगकर्मी के पद पर कार्यरत है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि 29 अगस्त 2025 की दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पीएमओ ने उसे आवश्यक कार्य का हवाला देकर अपने घर बुलाया. वहां, कथित रूप से उन्होंने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और छेड़छाड़ की. इस दौरान उसने जोर से शोर मचाया तो डॉक्टर ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वह वहां से किसी तरह बाहर निकल आई.

पढ़ें. टोंक: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में कोचिंग संचालक पर हमला, आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन

पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद जब उसने मामले की जानकारी अपने सहकर्मियों को दी तो पीएमओ ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और धमकियां भी दी. शिकायत मिलने के बाद महिला थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पीएमओ ने बताया राजनीतिक साजिश : इस पूरे मामले में पीएमओ ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि यह सब एक राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है. उनका आरोप है कि कुछ राजनीतिक लोग और पूर्व पीएमओ डॉ. समरवीर सिंह उनकी सेवा वृद्धि रोकने के लिए इस महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं. फिलहाल मामला जांच के अधीन है और पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है.

डॉक्टर ने जताया विरोध : प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद जिले के डॉक्टर में आक्रोश भड़क गया है. डॉक्टर ने लामबंद होकर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को एक शिकायत पत्र दिया है, जिसके माध्यम से निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DHOLPUR DISTRICT HOSPITAL PMONURSING STAFF ALLEGED OF MOLESTपीएमओ पर छेड़छाड़ के आरोपFEMALE NURSING STAFF MOLESTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.