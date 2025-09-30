ETV Bharat / state

महिला नर्सिंगकर्मी ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, PMO ने किया खंडन, बोले- विरोधियों की साजिश

पीएमओ पर छेड़छाड़ के आरोप ( ETV Bharat Dholpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 30, 2025 at 7:29 AM IST 2 Min Read

धौलपुर : जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (पीएमओ) पर अस्पताल में कार्यरत एक महिला नर्सिंगकर्मी ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस संबंध में पीड़िता ने महिला थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है और साथ ही पुलिस अधीक्षक (एसपी) से भी न्याय की गुहार लगाई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसपी विकास सागवान ने बताया कि मामला थाने में आया है. मामले की जांच की जा रही है. पीड़िता की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, वह तलाकशुदा महिला है और जिला अस्पताल के फीमेल सर्जिकल वार्ड में नर्सिंगकर्मी के पद पर कार्यरत है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि 29 अगस्त 2025 की दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पीएमओ ने उसे आवश्यक कार्य का हवाला देकर अपने घर बुलाया. वहां, कथित रूप से उन्होंने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और छेड़छाड़ की. इस दौरान उसने जोर से शोर मचाया तो डॉक्टर ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वह वहां से किसी तरह बाहर निकल आई.