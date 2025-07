ETV Bharat / state

बिहार में महिला की सिर कटी मिली लाश, हाथ और पैर भी गायब - FEMALE MUTILATED BODY FOUND IN GAYA

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 27, 2025 at 9:19 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 9:46 AM IST 2 Min Read

गया: बिहार के गया में एक महिला का शव बरामद किया गया है. शव की स्थिति देखकर लोग डर गए, क्योंकि महिला का जो शव बरामद हुआ था, उससे सिर, हाथ और पैर का हिस्सा गायब है. हालांकि यह शव कहां से लाया गया और किस महिला की है, यह अभी तक पता नहीं चल सका है. महिला का क्षत-विक्षत अवस्था में मिला शव: मिली जानकारी के अनुसार अलीपुर थाना क्षेत्र के इटहोरी गांव स्थित डाक बाबा के समीप से गुजरने वाली नदी में एक शव होने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का शव नदी से बरामद किया. पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई लाश: अनुमान है कि शव करीब 30 वर्षीय महिला का हो सकता है. वहीं, पुलिस ने शव के गायब हिस्से की खोज की, लेकिन पुलिस को इस प्रयास में सफलता नहीं मिली. फिलहाल शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. ''महिला की हत्या की गई है. काफी बेरहमी से हत्या हुई है. जिससे महिला का जो शव बरामद हुआ है, उसके कई हिस्से जैसे सिर, हाथ और पैर गायब हैं. शव हरे रंग के कपड़ा में लिपटा मिला है''. -ग्रामीण

