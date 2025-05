ETV Bharat / state

महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने दे दी जान, नारायणपुर NHM कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि - FEMALE HEALTH OFFICER DIES

महिला स्वास्थ्य अधिकारी आत्महत्या ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : May 20, 2025 at 12:57 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 1:09 PM IST

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में महिला स्वास्थ्य अधिकारी आरती यादव की आत्महत्या के मामले ने अब प्रदेशभर में तूल पकड़ लिया है. नारायणपुर में NHM कर्मचारी संघ ने सोमवार उन्हें श्रद्धांजलि दी और संविदा प्रथा को इस दुखद घटना का मुख्य कारण बताया. नारायणपुर में NHM कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि: नारायणपुर NHM कर्मचारी संघ ने सोमवार शाम जय स्तंभ चौक में मोमबत्ती जलाई और मौन सभा आयोजित की. सभी कर्मचारियों ने आरती यादव को नम आंखों से याद किया. महिला स्वास्थ्य अधिकारी आत्महत्या (ETV Bharat Chhattisgarh) NHM कर्मचारियों ने संविदा प्रथा और कार्यभार को मौत की वजह बताया. NHM कर्मचारियों ने इस आत्महत्या को सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता करार दिया. उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों पर असहनीय दबाव, अनिश्चित भविष्य, अतिरिक्त कार्यभार और मानसिक दबाव इस तरह की घटनाओं का कारण बन रहे हैं. महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने की आत्महत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

