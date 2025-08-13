ETV Bharat / state

अलवर में VDO पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगने का आरोप, अधिकारी ने दी सफाई - ALWAR VDO BRIBE VIDEO

अलवर में VDO पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगने का आरोप, अधिकारी ने इसे पेनल्टी राशि बताते हुए आरोपों को गलत बताया.

राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत देसुला (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2025 at 7:08 PM IST

अलवर: जिले के देसूला गांव में एक महिला ग्राम विकास अधिकारी पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कथित रूप से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है. देसूला निवासी करतार सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी बहन का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उन्हें ग्राम विकास अधिकारी के पास जाना पड़ा. करतार सिंह का आरोप है कि करीब एक महीने पहले जब वह पहली बार प्रमाण पत्र के लिए गए, तो अधिकारी ने इसे बनाने से मना कर दिया. इसके बाद जब वे दोबारा पहुंचे, तो अधिकारी ने 400 रुपए लेकर जन्म प्रमाण पत्र बना दिया, लेकिन इस राशि की कोई रसीद उन्हें नहीं दी गई.

VDO ने दी सफाई: इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें महिला ग्राम विकास अधिकारी को कथित रूप से राशि मांगते हुए दिखाया गया. वहीं, ग्राम विकास अधिकारी ने इस पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया गया बताते हुए कहा कि वीडियो में जो राशि मांगने की बात कही जा रही है, वह असल में सरकारी पेनल्टी है, रिश्वत नहीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी नए आदेशों के अनुसार जन्म और मृत्यु पंजीकरण में देरी होने पर 250 रुपए से 1000 रुपए तक की पेनल्टी लगती है.

इसलिए नहीं दी रसीद: ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि करतार सिंह ने अब तक यह पेनल्टी राशि जमा नहीं कराई है, इसलिए रसीद भी जारी नहीं हुई. उन्होंने यह भी कहा कि यह वीडियो किसने बनाया और वायरल किया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. उनका शक है कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति किसी और की तीन फाइलें प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लाया था और संभवतः उसी ने यह वीडियो बनवाया होगा. अधिकारी का कहना है कि जब तक पेनल्टी की राशि जमा नहीं होती, तब तक उसकी रसीद जारी नहीं की जाती.

उनका यह भी कहना है कि वीडियो में रसीद का जो जिक्र है, वह पेनल्टी की रसीद का है, न कि किसी अन्य भुगतान का. मामले के तूल पकड़ने के बाद अलवर एसडीएम माधव भारद्वाज ने बयान जारी कर कहा कि ग्राम विकास अधिकारी देसूला के वायरल वीडियो की उन्हें जानकारी मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी.

