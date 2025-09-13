ETV Bharat / state

पलामू में एक करोड़ की हथिनी चोरी! चिप के जरिए की जा रही लोकेशन ट्रेस, यूपी का रहने वाला है पीड़ित

पलामू: जिले से एक हथिनी चोरी हो गई है. जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. हथिनी में एक चिप लगा हुआ है, जिसके आधार पर वन विभाग और पुलिस की टीम खोजबीन कर रही है. इस मामले को लेकर मेदिनीनगर सदर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है.

दरअसल, यूपी के मिर्जापुर के विंध्याचल के नदिनी के रहने वाले नरेंद्र कुमार शुक्ला ने पलामू पुलिस को मामले की जानकारी दी है. उन्होंने पुलिस को बताया कि संगम लाल से जयमति नाम की एक हथिनी जिम्मेनामा पर मिली थी. उनके गांव में खाने-पीने की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण वह हथिनी को लेकर झारखंड में दाखिल हुए थे.

11 अगस्त को हथिनी पहुंची थी पलामू

नरेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि उन्होंने हाथिनी की देखभाल की जिम्मेदारी मिर्जापुर के रहने वाले मुन्ना पांडेय, मिर्जापुर के चुनार के रहने वाले मन्ना पाठक को सौंपी थी. दोनों की दोस्ती एक अन्य हाथी के मालिक ताड़केश्वर नाथ के साथ हो गई. दोनों अपनी हाथिनी को लेकर पलामू के मेदिनीनगर का सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के इलाके में दाखिल हुए. नरेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि 11 अगस्त को वे पलामू पहुंचे. जहां जोरकट इलाके में हथिनी और महावत मिले थे. 13 अगस्त को वह वापस पलामू के जोरकट पहुंचे तो देखा कि हथिनी और महावत दोनों गायब हैं.

नरेंद्र कुमार शुक्ला ने पुलिस को बताया कि उन्होंने झारखंड के कई इलाकों में हथिनी की खोजबीन की, लेकिन ना हथिनी मिली ना ही महावत मिला. पूरे मामले में 12 सितंबर को नरेंद्र शुक्ला ने पलामू पुलिस को लिखित आवेदन दिया.