ETV Bharat / state

पलामू से चोरी हुई हथिनी बिहार से बरामद, छपरा में हुआ था सौदा!

पलामूः झारखंड के पलामू से चोरी हुई मादा हाथी को बिहार में छपरा के अमनौर से रेस्क्यू किया गया है. हथिनी को अमनौर के पहाड़पुर के रहने वाले गोरख सिंह नामक व्यक्ति को 27 लाख रुपए में बेचा गया था.

उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर के रहने वाले नरेंद्र कुमार शुक्ला ने 12 सितंबर को पलामू के मेदिनीनगर के सदर थाना में एक आवेदन दिया था और जयमति नामक हथिनी की चोरी की शिकायत की थी. पूरे मामले में पलामू के सदर थाना की पुलिस अनुसंधान कर रही थी. हाथी में चिप भी लगा हुआ था.

इसी क्रम में पलामू पुलिस को सूचना मिली. जिसके बाद एसपी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया था. पलामू के सदर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि हथिनी बिहार के छपरा के अमनौर के इलाके में एक व्यक्ति को बेचा गया है. इसी सूचना के आलोक में सदर थाना की पुलिस सोमवार बिहार गई और हाथी को रिकवर किया. रिकवर करने में स्थानीय थाना और छपरा के वन विभाग ने भी सहयोग किया.

जिस वक्त मामला दर्ज किया गया था उस वक्त हथिनी की कीमत एक करोड़ रुपए बताई गयी थी. पलामू के सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि पुलिस के अनुसंधान में कई बातों की जानकारी मिली है. शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार शुक्ला ने तीन अन्य पार्टनर के साथ मिलकर 40 लाख रुपए में हथिनी को खरीदा था. अन्य तीन पार्टनरों ने नरेंद्र कुमार शुक्ला की जानकारी के बिना महावत के साथ मिलकर बिहार के छपरा में हथिनी को 27 लाख रुपए में बेच दिया था. महावत तीन अन्य पार्टनर के साथ मिल गया था.