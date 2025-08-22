ETV Bharat / state

रिम्स में चाय पीते ही बिगड़ी महिला डॉक्टर की तबीयत, ICU में भर्ती - FEMALE DOCTOR HEALTH DETERIORATED

रिम्स में एक महिला डॉक्टर की चाय पीने से तबीयत खराब हो गई. फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती है.

female doctor health deteriorated after drinking tea at RIMS
रिम्स
रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में गुरुवार की रात चाय पीने के बाद एक महिला पीजी डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई. आनन फानन में बीमार पीजी डॉक्टर को रिम्स सेंट्रल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया. बीमार पीजी डॉक्टर की गंभीर स्थिति को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर के ICU में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है.

RIMS के जनसंपर्क अधिकारी डॉ रविरंजन ने बताया कि गायनी विभाग की पीजी डॉक्टर की रात ड्यूटी थी. रात 12 बजे के करीब पीजी महिला डॉक्टर ने कैंटीन में चाय पी थी. इसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. डॉ रविरंजन ने फोन पर बताया कि अभी महिला पीजी डॉक्टर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. डॉ रविरंजन बताया कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर हेड डॉ प्रदीप भट्टाचार्य की देखरेख में पीजी डॉक्टर का इलाज हो रहा है.

मामले की होगी जांच

रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ रविरंजन ने बताया कि चाय पीने के बाद गंभीर रूप से बीमार हुई महिला पीजी डॉक्टर मामले को लेकर रिम्स प्रबंधन पूरी तरह गंभीर है और मामले की जांच कराई जाएगी.

उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला डॉक्टर ने रिम्स से ही एमबीबीएस करने के बाद पीजी में एडमिशन लिया है. गुरुवार को ड्यूटी के दौरान देर रात कुछ पीजी डॉक्टरों ने कैंटीन से चाय मंगाई थी, सबसे पहले उसी डॉक्टर ने चाय पी और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी.

अचानक तबीयत बिगड़ते देख उसे फौरन सेंट्रल इमरजेंसी ले जाया गया, जहां से ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू ले जाया गया. अभी वह वेंटीलेटर पर है. पूरे मामले की जांच के बाद ही यह पता चल सकेगा कि आखिर किस वजह से पीजी डॉक्टर चाय पीते ही इतनी गंभीर रूप से बीमार हो गयी.

