जागरूकता कार्यक्रम में महिला कांस्टेबल की समाज विशेष पर विवादित टिप्पणी, विरोध के बाद निलंबित

जयपुर: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले एक निजी कोचिंग संस्थान में निर्भया स्क्वॉड के एक जागरूकता कार्यक्रम में महिला कांस्टेबल द्वारा एक समाज विशेष पर विवादित टिप्पणी से बखेड़ा हो गया. समाज के युवाओं ने गुरुवार को कोचिंग संस्थान के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. मामले को तूल पकड़ता देख महिला कांस्टेबल ने उसी जगह जाकर पूरे मामले को लेकर खेद प्रकट किया. इस बीच विवाद बढ़ता देख जयपुर पुलिस कमिश्नर ने महिला कांस्टेबल मंजू चौधरी को सस्पेंड कर दिया है.

युवा नेता मनोज मीणा का कहना है कि किसी भी समाज या समुदाय को इस तरह अपराधी ठहरना न केवल गलत है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने वाला काम है. इसे लेकर आज कोचिंग संस्थान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस वाकये का वीडियो सोशल वीडियो पर जमकर वायरल हो रहा है. महिला कांस्टेबल द्वारा खेद प्रकट करने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है. जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ का कहना है कि विवादित टिप्पणी करने वाली निर्भया स्क्वॉड की कॉन्सटेबलर मंजू चौधरी को निलंबित कर दिया है.