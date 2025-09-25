ETV Bharat / state

जागरूकता कार्यक्रम में महिला कांस्टेबल की समाज विशेष पर विवादित टिप्पणी, विरोध के बाद निलंबित

जयपुर के एक निजी कोचिंग संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान समाज विशेष पर टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है.

Female Constable suspended
उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में खेद प्रकट करती महिला कांस्टेबल (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
जयपुर: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले एक निजी कोचिंग संस्थान में निर्भया स्क्वॉड के एक जागरूकता कार्यक्रम में महिला कांस्टेबल द्वारा एक समाज विशेष पर विवादित टिप्पणी से बखेड़ा हो गया. समाज के युवाओं ने गुरुवार को कोचिंग संस्थान के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. मामले को तूल पकड़ता देख महिला कांस्टेबल ने उसी जगह जाकर पूरे मामले को लेकर खेद प्रकट किया. इस बीच विवाद बढ़ता देख जयपुर पुलिस कमिश्नर ने महिला कांस्टेबल मंजू चौधरी को सस्पेंड कर दिया है.

युवा नेता मनोज मीणा का कहना है कि किसी भी समाज या समुदाय को इस तरह अपराधी ठहरना न केवल गलत है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने वाला काम है. इसे लेकर आज कोचिंग संस्थान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस वाकये का वीडियो सोशल वीडियो पर जमकर वायरल हो रहा है. महिला कांस्टेबल द्वारा खेद प्रकट करने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है. जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ का कहना है कि विवादित टिप्पणी करने वाली निर्भया स्क्वॉड की कॉन्सटेबलर मंजू चौधरी को निलंबित कर दिया है.

पढ़ें: ऑपरेशन गरिमा: लाइव डेमो देकर महिलाओं-बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखा रही निर्भया स्क्वॉड

कोचिंग संस्थान ने जारी किया स्पष्टीकरण: इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोचिंग की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है. इसमें कहा गया है, हमारी संस्था में राजस्थान पुलिस की महिला पुलिस कांस्टेबल टीम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक महिला कांस्टेबल द्वारा समाज विशेष का नाम लेकर अभद्र टिप्पणी की गई. जिससे समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ. यह कथन पूरी तरह महिला कांस्टेबल का व्यक्तिगत कथन है. संस्थान का इस बयान से कोई लेना-देना नहीं है. इस घटना को लेकर संस्थान ने खेद प्रकट किया है.

