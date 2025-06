ETV Bharat / state

बिहार में अपराधी बेखौफ, ड्यूटी जा रही महिला सिपाही को मारी गोली - FEMALE CONSTABLE SHOT

अपराधियों ने महिला पुलिसकर्मी को मारी गोली ( ETV Bharat )

Published : June 15, 2025 at 9:57 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 10:05 AM IST

कैमूर: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. आए दिन गोलीबारी घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी कड़ी में कैमूर जिले में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला पुलिस कर्मी को गोली मारी है. जिससे महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई है. घायल महिला पुलिसकर्मी की पहचान सरिता कुमारी के रूप में हुई है. रेलवे स्टेशन जा रही थी महिला पुलिसकर्मी: बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मधेपुरा जाने के लिए कुदरा से ट्रेन पकड़ने के लिए पति के साथ बाइक से रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी बुलेट पर सवार दो अपराधियों ने पीछे से उन्हें गोली मारी दी, जिससे महिला पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गई. ''सरिता अपनी ड्यूटी पर मधेपुरा जा रही थी. वो कुदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी, तभी अपराधियों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए''. परिजन महिला पुलिसकर्मी को गंभीर हालत में बनारस किया गया रेफर (ETV Bharat)

