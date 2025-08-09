Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

जैसलमेर बॉर्डर पर महिला जवानों ने मनाया देशभक्ति का रक्षाबंधन, साथी जवानों को बांधी राखी - RAKSHA BANDHAN 2025

जैसलमेर बॉर्डर पर महिला BSF जवानों ने पुरुष जवानों को राखी बांधी, जहां सुरक्षा और संस्कृति का अद्भुत संगम दिखा.

बॉर्डर पर रक्षाबंधन
बॉर्डर पर रक्षाबंधन (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2025 at 3:09 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 3:31 PM IST

4 Min Read

जैसलमेर: रक्षाबंधन का पर्व हर साल भाई-बहन के अटूट रिश्ते का जश्न होता है, लेकिन इस बार जैसलमेर की तपती रेत पर इसकी तस्वीर कुछ अलग थी. भारत-पाक सीमा पर तैनात महिला BSF जवानों ने अपने साथ ड्यूटी कर रहे पुरुष जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी. उन्होंने तिलक किया, मिठाई खिलाई और आंखों में वही स्नेह था, जो घर की बहनों की आंखों में होता है. फर्क बस इतना था कि इस डोर में खून का रिश्ता नहीं, बल्कि मातृभूमि के लिए निःस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य की भावना बंधी थी.

तपते रेगिस्तान में त्योहार का जज्बा: तनोट, किशनगढ़, लोंगेवाला, सम और शाहगढ़ जैसे इलाकों में रेत के अनंत विस्तार के बीच जवानों ने राखी का पर्व मनाया. गर्म हवाओं और तेज धूप के बावजूद, चेहरे पर मुस्कान थी. एक महिला जवान ने कहा, "हमारी ड्यूटी ही हमारी पूजा है, लेकिन राखी हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सिर्फ बॉर्डर के प्रहरी नहीं, बल्कि इस देश के हर घर की सुरक्षा के वचनबद्ध भाई-बहन हैं."

जैसलमेर बॉर्डर
BSF ने बॉर्डर की सभी पोस्ट पर मनाया रक्षाबंधन (ETV Bharat Jaisalmer)

इसे भी पढ़ें- बहनों ने जेल में बंद भाइयों को बांधी राखी, दोबारा अपराध नहीं करने का लिया वचन

BSF ने बनाया त्योहार को खास: BSF राजस्थान फ्रंटियर की ओर से हर पोस्ट पर मिठाई, रंगीन राखियां और त्योहार की सामग्री पहुंचाई गई. यह सुनिश्चित किया गया कि हर जवान, चाहे वह रेगिस्तान के सबसे दूरस्थ चौकी पर हो, उसे त्योहार का एहसास मिले. कई पोस्टों पर DIG स्तर के अधिकारी खुद पहुंचे. उन्होंने भी महिला जवानों से राखी बंधवाई और अपने अधीनस्थों को भाई की तरह आशीर्वाद और वचन दिए. BSF के एक कमांडेंट ने कहा, "हमारे लिए राखी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है. यह हमें याद दिलाती है कि हमारी जिम्मेदारी केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि इस देश के हर नागरिक की मुस्कुराहट और चैन की नींद से भी जुड़ी हुई है."

त्योहार और सुरक्षा दोनों साथ: रक्षाबंधन के उत्सव में चौकसी में कोई कमी नहीं आई, जब एक टीम राखी मना रही थी, दूसरी टीम अपनी पोस्ट पर हथियारों के साथ सतर्क खड़ी थी. कुछ पोस्टों पर भजन-कीर्तन की धुन गूंज रही थी, तो कहीं देशभक्ति गीतों ने माहौल को और भावपूर्ण बना दिया. एक जवान ने मुस्कुराते हुए कहा, "जब बहन राखी बांधती है, तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं रहती. यह हमें याद दिलाती है कि हमारी ड्यूटी केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि व्रत है, जो आखिरी सांस तक निभाना है."

बॉर्डर पर रक्षाबंधन
महिलाओं ने साथी जवानों को बांधी राखी (ETV Bharat Jaisalmer)

इसे भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर: पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों को 'सिंदूर' राखी बांधीं गईं

बच्चों का तोहफा, सैनिकों की मुस्कान: जैसलमेर के स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं ने इस रक्षाबंधन को खास बनाने में अपनी भूमिका निभाई. बच्चों ने रंग-बिरंगी राखियां बनाई, शुभकामनाओं से भरे पत्र लिखे और पोस्ट ऑफिस के जरिए बॉर्डर पोस्टों पर भेजे, जब जवानों ने इन्हें खोला, तो चेहरे पर अनमोल मुस्कान थी. एक बीएसएफ जवान ने कहा, "इन राखियों में घर की खुशबू है, जब तक ये हमारे हाथ में बंधी रहती हैं, हमें लगता है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है. कोई दुश्मन इस डोर को तोड़ नहीं सकता." सीमा पर तैनात जवानों के लिए राखी अब केवल रिश्तों का प्रतीक नहीं, बल्कि कर्तव्य, त्याग और निष्ठा का संदेश है. जैसलमेर की सीमा पर इस बार का रक्षाबंधन एक गूंज बन गया, जिसमें बहन की चिंता, भाई का वचन और देश की मिट्टी की महक एक साथ घुली हुई है.

इसे भी पढ़ें- रक्षा बंधन : भगवान को भाई माना, भरतपुर में बहनों ने श्री बांके बिहारी को बांधी राखी

जैसलमेर: रक्षाबंधन का पर्व हर साल भाई-बहन के अटूट रिश्ते का जश्न होता है, लेकिन इस बार जैसलमेर की तपती रेत पर इसकी तस्वीर कुछ अलग थी. भारत-पाक सीमा पर तैनात महिला BSF जवानों ने अपने साथ ड्यूटी कर रहे पुरुष जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी. उन्होंने तिलक किया, मिठाई खिलाई और आंखों में वही स्नेह था, जो घर की बहनों की आंखों में होता है. फर्क बस इतना था कि इस डोर में खून का रिश्ता नहीं, बल्कि मातृभूमि के लिए निःस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य की भावना बंधी थी.

तपते रेगिस्तान में त्योहार का जज्बा: तनोट, किशनगढ़, लोंगेवाला, सम और शाहगढ़ जैसे इलाकों में रेत के अनंत विस्तार के बीच जवानों ने राखी का पर्व मनाया. गर्म हवाओं और तेज धूप के बावजूद, चेहरे पर मुस्कान थी. एक महिला जवान ने कहा, "हमारी ड्यूटी ही हमारी पूजा है, लेकिन राखी हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सिर्फ बॉर्डर के प्रहरी नहीं, बल्कि इस देश के हर घर की सुरक्षा के वचनबद्ध भाई-बहन हैं."

जैसलमेर बॉर्डर
BSF ने बॉर्डर की सभी पोस्ट पर मनाया रक्षाबंधन (ETV Bharat Jaisalmer)

इसे भी पढ़ें- बहनों ने जेल में बंद भाइयों को बांधी राखी, दोबारा अपराध नहीं करने का लिया वचन

BSF ने बनाया त्योहार को खास: BSF राजस्थान फ्रंटियर की ओर से हर पोस्ट पर मिठाई, रंगीन राखियां और त्योहार की सामग्री पहुंचाई गई. यह सुनिश्चित किया गया कि हर जवान, चाहे वह रेगिस्तान के सबसे दूरस्थ चौकी पर हो, उसे त्योहार का एहसास मिले. कई पोस्टों पर DIG स्तर के अधिकारी खुद पहुंचे. उन्होंने भी महिला जवानों से राखी बंधवाई और अपने अधीनस्थों को भाई की तरह आशीर्वाद और वचन दिए. BSF के एक कमांडेंट ने कहा, "हमारे लिए राखी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है. यह हमें याद दिलाती है कि हमारी जिम्मेदारी केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि इस देश के हर नागरिक की मुस्कुराहट और चैन की नींद से भी जुड़ी हुई है."

त्योहार और सुरक्षा दोनों साथ: रक्षाबंधन के उत्सव में चौकसी में कोई कमी नहीं आई, जब एक टीम राखी मना रही थी, दूसरी टीम अपनी पोस्ट पर हथियारों के साथ सतर्क खड़ी थी. कुछ पोस्टों पर भजन-कीर्तन की धुन गूंज रही थी, तो कहीं देशभक्ति गीतों ने माहौल को और भावपूर्ण बना दिया. एक जवान ने मुस्कुराते हुए कहा, "जब बहन राखी बांधती है, तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं रहती. यह हमें याद दिलाती है कि हमारी ड्यूटी केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि व्रत है, जो आखिरी सांस तक निभाना है."

बॉर्डर पर रक्षाबंधन
महिलाओं ने साथी जवानों को बांधी राखी (ETV Bharat Jaisalmer)

इसे भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर: पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों को 'सिंदूर' राखी बांधीं गईं

बच्चों का तोहफा, सैनिकों की मुस्कान: जैसलमेर के स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं ने इस रक्षाबंधन को खास बनाने में अपनी भूमिका निभाई. बच्चों ने रंग-बिरंगी राखियां बनाई, शुभकामनाओं से भरे पत्र लिखे और पोस्ट ऑफिस के जरिए बॉर्डर पोस्टों पर भेजे, जब जवानों ने इन्हें खोला, तो चेहरे पर अनमोल मुस्कान थी. एक बीएसएफ जवान ने कहा, "इन राखियों में घर की खुशबू है, जब तक ये हमारे हाथ में बंधी रहती हैं, हमें लगता है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है. कोई दुश्मन इस डोर को तोड़ नहीं सकता." सीमा पर तैनात जवानों के लिए राखी अब केवल रिश्तों का प्रतीक नहीं, बल्कि कर्तव्य, त्याग और निष्ठा का संदेश है. जैसलमेर की सीमा पर इस बार का रक्षाबंधन एक गूंज बन गया, जिसमें बहन की चिंता, भाई का वचन और देश की मिट्टी की महक एक साथ घुली हुई है.

इसे भी पढ़ें- रक्षा बंधन : भगवान को भाई माना, भरतपुर में बहनों ने श्री बांके बिहारी को बांधी राखी

Last Updated : August 9, 2025 at 3:31 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKHI CELEBRATION ON BORDERBSF WOMEN SOLDIERSसैनिकों पर राखीRAKHI AT LONGEWALARAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.