भालू फैमिली को ट्रैप करने की कोशिशें तेज, मनेंद्रगढ़ के रिहायशी इलाकों में करते हैं अक्सर चहलकदमी

वन विभाग कर रहा लोगों को अलर्ट: वन विभाग का कहना है कि वो लोगों को लगातार आगाह कर रहा है कि वो भालू के करीब नहीं जाएं. रात के वक्त बाहर निकलने पर सावधानी बरतें. वन विभाग के डीएफओ मनीष कश्यप ने बताया कि भालू और उसके बच्चों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर केज लगाए गए हैं. कोशिश है कि भालू और उसके बच्चों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाए.

भालुओं का आतंक: वन विभाग का कहना है कि वो लगातार भालुओं को जंगल की ओर खदेड़ने या फिर उनको रेस्क्यू कर घने जंगलों में छोड़ने का काम करता रहता है. बीते दिनों भी एक नर भालू लगातार रिहायशी इलाके में आकर उत्पात मचा रहा था. वन विभाग ने बड़ी मुश्किल से उस भालू को काबू किया और उसे घने जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया. नर भालू से वन विभाग और स्थानीय लोगों को छुटकारा मिला तो अब एक मादा भालू अपने दो शावकों के साथ इलाके में नजर आने लगी है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी जिला के आस पास घने जंगल हैं. इन जंगलों में कई जंगली जानवरों का आशियाना है. कई बार जंगली जानवर खाने और पानी की तलाश में शहरों और गांव का रुख करते हैं. मनेंद्रगढ़ में भी भालुओं का अक्सर रिहायशी इलाकों में आना जाना लगा रहता है.

मनेन्द्रगढ़ पहाड़ से उतर कर भालू अक्सर इस रिहायशी इलाके में चले आते हैं. समस्या यह है कि जब भी भालू का मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसको कंट्रोल करना पड़ता है. हमारी कोशिश होती है कि भालू को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाए. पहले हमने एक नर भालू को घने जंगल में छोड़ा है. अब एक मादा भालू 2 बच्चों के साथ अक्सर इलाके में नजर आने लगी है. हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया जाए: मनीष कश्यप, डीएफओ, मनेन्द्रगढ़

भालू फैमिली को ट्रैक करने की कोशिशें तेज: वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को अलर्ट कर रही है. दो गाड़ियां लगातार भालुओं की पतासाजी में लगी हुई हैं. लोगों को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. डीएफओ ने बताया कि समस्या आने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

भालू फैमिली को ट्रैप करने की कोशिशें तेज (ETV Bharat)

सेंट्रल हॉस्पिटल कॉलोनी के पास दिखे भालू: स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते दिनों सिविल लाइन क्षेत्र में तीन भालुओं को घूमते हुए देखा है. भालू फैमिली की तस्वीरें, इलाके में लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जिसमें भालू सेंट्रल हॉस्पिटल कॉलोनी में घर के अंदर घुसते नजर आए हैं. रात के वक्त इलाके में भालुओं की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है. वन विभाग ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द भालुओं को इलाके से बाहर कर दिया जाएगा.

स्थानीय लोगों की मांग: स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग की टीमें जल्द से जल्द भालू को जंगलों की ओर खदेड़ दें. लोगों को डर है कि कभी भी भालू किसी के घर में घुस सकते हैं. जान माल का भी नुकसान हो सकता है. सिविल लाइन इलाके में रहने वाले लोग इन दिनों भालुओं के आने जाने से काफी डरे हुए हैं. शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं. लोगों ने मांग की है कि इलाके में वन विभाग की गश्त को और तेज किया जाए.

