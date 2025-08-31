हल्द्वानी: उत्तराखंड के लालकुआं में एक ऐसी रामलीला का मंचन होता है, जिसमें सभी अहम किरदार लड़कियां ही निभाती हैं. उनके मंचन को देख कर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं. इस बार फिर भी रामलीला की तैयारियां जोरों पर है. जिसे लेकर रिहर्सल किया जा रहा है. जिसमें लड़कियां जमकर पसीना बहा रही हैं.

बता दें कि हल्द्वानी के लालकुआं में 22 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन चलेगा. जिसको लेकर अभी से ही रिहर्सल किया जा रहा है. रामलीला में किरदार निभाने को लेकर लड़कियां भी बेहद उत्सुक एवं खुश नजर आ रही हैं. कुछ साल पहले तक रामलीला में महिला किरदारों का अभिनय भी लड़के किया करते थे, लेकिन अब बेटियां ही सभी किरदार निभा रही हैं.

रामलीला में अहम किरदार निभा रहीं बेटियां: दरअसल, नैनीताल जिले के लालकुआं में आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से पिछले कई दशकों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है. जहां स्थानीय कलाकार इस रामलीला का मंचन करते हैं. पहले रामलीला कमेटी में लड़के सभी किरदार को निभाते थे, लेकिन अब बेटियों ने रामलीला मंचन का जिम्मेदारी उठाया है. जहां रामलीला के आधे से ज्यादा कलाकार बेटियां हैं.

रिहर्सल में पसीना बहा रहीं बेटियां (फोटो- ETV Bharat)

"मुझे बेहद अच्छा लगता है कि मैं मुख्य किरदार निभा रही हूं. इसके लिए मैं लगातार रिहर्सल कर रही हूं. पिछले 2 सालों से राम का अभिनय कर रही हूं."- वैभवी भट्ट, पात्र, राम

राम का किरदार निभाने वाली वैभवी भट्ट कहता है कि उन्हें रामलीला में मंचन करने को मौका मिल रहा है. जो एक तरह से महिला सशक्तिकरण का बेहतर मंच भी है. वहीं, अनुष्का रावत भी पिछले 2 सालों से सीता का अभिनय कर रही है. कैकई, ताड़का, सूर्पनखा समेत कई अन्य किरदार भी बेटियां निभा रही हैं.

रामलीला मंचन की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)

परिवार का मिल रहा पूरा सपोर्ट: कलाकार बेटियों का कहना है कि पढ़ाई के साथ वो रामलीला का मंचन कर रही हैं और उन्हें बेहद खुशी होती है कि वो श्री राम के जीवन पर आधारित कथा पर अभिनय करने का मौका मिल रहा है. इस अभिनय में उनका परिवार का भी पूरा सपोर्ट रहता है.

गौर हो कि बीते चार सालों से रामलीला में ज्यादातर किरदार लड़कियां ही निभा रही हैं. इससे उनके अंदर छिपी प्रतिभा को मंच पर निखरने का मौका मिल रहा है. साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर भी ये एक शानदार पहल है, जो 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान की कसौटी पर खरा उतर रही हैं.

रामलीला मंचन को लेकर रिहर्सल (फोटो- ETV Bharat)

बेटियों ने उठाई उत्तराखंड की संस्कृति और रामलीला मंचन को बचाने की जिम्मेदारी: दशकों से पहाड़ की रीढ़ रही बेटियों ने अब उत्तराखंड की संस्कृति और रामलीला मंचन को बचाने की जिम्मेदारी उठा ली है. इसे महिला सशक्तिकरण में बेहतर कदम के रूप में देखा जाना चाहिए.

"पहले रामलीला मंचन के सभी किरदार लड़के निभाते थे, लेकिन बेटियों में में बढ़ती जागरूकता और उनके हुनर को तराशने के लिए रामलीला का मंच दिया जाता है. लड़कों से बेहतर अभिनय लड़कियां करती हैं. मंच के माध्यम से बेटियों को अन्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए जागरूक भी किया जाता है, जिससे की बेटियां समाज में अपना नाम रोशन कर सकें."- बीसी भट्ट, अध्यक्ष, आदर्श रामलीला कमेटी लालकुआं

ये भी पढ़ें-