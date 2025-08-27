जयपुर: प्रदेश में अब स्ट्रीट डॉग्स के लिए निर्धारित फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे और उनके स्टरलाइजेशन व टीकाकरण की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी. मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय श्वान दिवस (International Dog Day) के अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) ने राज्य में कुत्तों की जनसंख्या प्रबंधन और नागरिक-पशु सहअस्तित्व को संतुलित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए. ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के 22 अगसेत 2025 के आदेश और एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियम 2023 के तहत लागू किए गए हैं.

पशु क्रूरता पर जीरो टॉलरेंस: हाल ही में भीलवाड़ा में कुत्ता पकड़ने वाली टीम को क्रूरता बरतने पर निलंबित किया गया था. यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि सरकार जन-सुरक्षा के साथ-साथ पशु कल्याण पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं. एलएसजी सचिव रवि जैन ने कहा कि स्टरलाइजेशन और टीकाकरण ही वैज्ञानिक व मानवीय तरीका है, जिसके माध्यम से श्वानों की जनसंख्या नियंत्रित करने के साथ-साथ मानव-पशु सहअस्तित्व का मार्ग प्रशस्त होता है.

रवि जैन ने बताया कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्व का पालन करते हुए रोग-नियंत्रण और जन-सुरक्षा दोनों पर समान ध्यान दे रही है. जैन ने कहा कि नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे फील्ड टीमों को प्रशिक्षित करें, मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों और पशु चिकित्सकों से समन्वय करें और स्टरलाइजेशन क्षमता बढ़ाकर वार्ड स्तर पर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करें.

नए दिशा-निर्देशों के प्रमुख बिंदु

निर्धारित फीडिंग प्वाइंट्स: हर नगरीय निकाय स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पशु कल्याण संगठनों के साथ मिलकर फीडिंग स्पॉट्स चिह्नित करेगा.

स्टरलाइजेशन की आयु सीमा: छह माह से कम आयु के श्वानों का स्टरलाइजेशन नहीं होगा. शल्य-पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण और शल्य-उपरांत देखभाल अनिवार्य रहेगी.

निगरानी समितियां: एबीसी नियमों के तहत गठित मॉनिटरिंग कमेटियों में स्थानीय पशु कल्याण कार्यकर्ताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाएगा.

रिकॉर्ड-कीपिंग: हर श्वान के पकड़ने, स्टरलाइजेशन, टीकाकरण और दोबारा उसी स्थान पर छोड़े जाने की प्रक्रिया का फोटो-वीडियो रिकॉर्ड रखा जाएगा.

टेंडर में पारदर्शिता: केवल सक्षम और AWBI से मान्यता प्राप्त एजेंसियों को अनुबंध मिलेगा. उल्लंघन करने वाली एजेंसियों को प्रतिबंधित किया जाएगा.

