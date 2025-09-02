ETV Bharat / state

1.15 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क होगा वापस, वन रक्षकों के भरे जा रहे इतने पद - HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION

राज्य चयन आयोग ने अपना परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया है. सीबीटी आधारित परीक्षा के कारण ये शुल्क बढ़ाया गया है.

1.15 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क होगा वापस
1.15 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क होगा वापस
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 4:42 PM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हमीरपुर से बीजेपी विधायक ने पोस्ट कोड 965 के बारे में सवाल पूछा था. इसके साथ ही अभ्यर्थियों के शुल्क को लौटाने पर सरकार का क्या विचार है. सीएम सुक्खू ने सदन में इस सवाल का जवाब दिया.

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि पूर्व सरकार के समय कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पोस्ट कोड 965 के तहत विज्ञापित पदों के लिए 1,15,503 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इस पोस्ट कोड को सरकार ने प्रशासनिक कारणों से रद्द किया था. इन पदों को संबंधित विभागों से दोबारा अनुशंसा प्राप्त होने पर ही भरा जाएगा. राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने फैसला लिया है कि जिन पोस्ट कोड को भंग कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विज्ञापित किया गया था, उन पदों को वापस किया जाए और संबंधित विभाग अपना मांग पत्र नए सिरे से राज्य चयन आयोग को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजें. राज्य चयन आयोग ने सात अगस्त को बैठक में सभी श्रेणियों के लिए 800 रुपये शुल्क लेने का निर्णय लिया है. सीबीटी की ओर से परीक्षा करने के लिए संभावित लागत पूर्व निर्धारित शुल्क से काफी अधिक आने की संभावना है. इस शुल्क को कम करने का कोई विचार नहीं है.

वन रक्षकों के इतने पद खाली

वहीं, एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षकों के कुल 385 पद रिक्त हैं. इनमें से 100 पदों को सीधी भर्ती और 26 पदों को लिमिटिड प्रतियोगी टेस्ट (Limited Competitive Test) द्वारा भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है. सरकार समस्त रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए प्रयासरत है.

आईजीएमसी में 1575 मरीजों की मौत

वहीं, सरकार ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में शामिल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक साल (2024) के भीतर 1575 मरीजों की मौत हुई है. ये सभी उपचाराधीन मरीज थे. इसी प्रकार राज्य के सबसे बड़े कमला नेहरू मातृ व शिशु कल्याण अस्पताल में भी एक साल में 28 दिन तक के 50 बच्चों की मृत्यु हुई है. ये आंकड़ा पहली अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक का है. साथ ही कमला नेहरू अस्पताल में वर्ष 2024 में उपचाराधीन 10 महिलाओं की भी मौत दर्ज की गई है.

