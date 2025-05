ETV Bharat / state

पाकिस्तानी हमले की आशंका: अंबाला में आज रात पूर्ण ब्लैकआउट, ड्रोन पर प्रतिबंध, डीसी ने धमाकों पर कही ये बात - INDIA PAK TENSTION

अंबाला में आज रात पूर्ण ब्लैकआउट ( फाइल फोटो )

Published : May 9, 2025 at 6:02 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 6:09 PM IST

अंबाला: डीसी अंबाला अजय तोमर ने आज पत्रकारवार्ता दौरान बताया कि भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर चल रहे विवाद के बीच पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर सकता है. जिसे देखते हुए व्यापक प्रबंध किये गए हैं. अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, तो उसके लिए हम तैयार है. इस बीच आज शुक्रवार को अंबाला में पूर्ण रूप से ब्लैक आउट रहेगा. घर के अंदर की लाइट जला सकते हैं, ड्रोन उठाने पर रहेगा प्रतिबंध : उन्होंने अंबाला वासियों से आग्रह किया कि घर के अंदर की लाइट्स जला सकते हैं, लेकिन घर के बाहर की लाइट्स न जलाएं. घर की रोशनी बाहर बिल्कुल न दिखें. लोग वाहनों की लाइट्स का भी इस्तेमाल न करें. उन्होंने कहा कि ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है. अगर कोई ड्रोन उड़ाता मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. ड्रोन उड़ाने वाले की सूचना प्रशासन को दें. अंबाला में इस वक्त 12 सायरन वर्किंग हैं. 7 और सायरन रात तक लग जाएंगे. सुबह एयरफोर्स ने किया क्लियर - नहीं आ रहा ड्रोन : अंबाला में आज पाकिस्तानी ड्रोन को लेकर सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर अलर्ट आया था, जिसके बाद सायरन बजाया गया था. ड्रोन 70 किलोमीटर दूर था. एयर फोर्स ने क्लियर किया कि सिचुएशन ठीक है. अब अंबाला की तरफ ड्रोन नहीं आ रहा. जिसके बाद हालात सामान्य कर दिए गए. धमाकों को लेकर कही ये बात : वहीं, अंबाला में आज सुनाई दिए गए धमाकों को लेकर डीसी ने कहा कि ये धमाका नहीं था. यह सुपर सोनिक की आवाज थी. जब वो तेज गति से चलता है तो सोनिक बूम होता है तो धमाके जैसी आवाज होती है.

