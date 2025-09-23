बिग बी के सहारे भागा पढ़ाई का डर, टीवी शो ने दिया नवाचार का आइडिया
कांकेर में सरकारी स्कूल के शिक्षक बसंत साहू ने खेल-खेल में छात्रों के मन से पढ़ाई का डर निकाला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2025 at 7:21 PM IST
कांकेर : शिक्षक आने वाले कल को तैयार करता है. छत्तीसगढ़ में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं, जहां पर शिक्षक अपने नवाचार से छात्रों को अलग तरह की शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं. ये शिक्षक चाहे तो सिर्फ बेसिक शिक्षा का ज्ञान देकर अपना काम पूरा कर सकते हैं.लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो सिर्फ छात्रों को पारंपरिक तरीके से पढ़ाना ही अपना दायित्व नहीं समझते.बल्कि वक्त के साथ खुद को बदलते हैं और पढ़ाई के तरीकों को रोचक बनाते हैं.
शिक्षा के लिए नई सोच : आज के दौर में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ही स्कूल के छात्रों को शिक्षित नहीं कर रहे बल्कि आसपास के स्कूलों के छात्रों को भी नए तरीके से पढ़ा रहे हैं. ऐसे ही एक शिक्षक हैं बसंत साहू. जिनके नवाचार ने इन दिनों छात्रों के मन में शिक्षा ग्रहण करने की अलख जगाई है. आलम ये है कि जो छात्र पहले प्रश्नों से बचते थे, वो अब खुद सामने आकर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं. आईए जानते हैं क्या है बसंत साहू का नवाचार.
छात्रों के मन से हटा प्रश्नों का डर : कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड में संकुल समन्वयक बसंत साहू ने पढ़ाई को रोचक बनाया है. बसंत साहू के आईडिया ने संकुल के कई स्कूली छात्रों के मन से प्रश्नों से भागने के डर को भगा दिया है. जो छात्र स्कूल आने के बाद क्लास में छिपकर बैठा करते थे,वो अब सामने आकर प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं. ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बसंत साहू की नई सोच के जरिए. बसंत साहू ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा का प्रसार किया. जिसके कारण सिर्फ इनके ही स्कूल के बच्चे नहीं, बल्कि संकुल के कई स्कूलों के बच्चे अब खेल-खेल में अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं.
कैसे पढ़ाते हैं बसंत साहू ?: बसंत साहू ने बच्चों की रुचि शिक्षा के प्रति जगाने के लिए अनोखा प्रयोग किया. बसंत साहू ने देखा कि एक टीवी शो को बच्चे बड़े ही उत्सुकता से देखते हैं. इस टीवी शो में पूछे गए प्रश्नों और उसके बाद विकल्पों के जरिए उसका जवाब तलाशा जाता है. बस फिर क्या था, इस टीवी शो की तरह बसंत साहू ने एक एप के माध्यम से खुद के प्रश्न तैयार किए और फिर ऑनलाइन बच्चों को एप से जोड़कर पढ़ाने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला. शिक्षक बसंत साहू ने बताया कि एप के माध्यम से वो बच्चों के लिए प्रश्न तैयार करते हैं. इसके बाद वो बच्चों को ऑनलाइन जोड़ते हैं.बच्चे ऑनलाइन जुड़ने के बाद स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न का जवाब दिए गए विकल्पों में ढूंढते हैं.जो बच्चा सबसे तेज जवाब देता है उसे सबसे ज्यादा प्वाइंट मिलते हैं.
एप करता है हर एक छात्र की मॉनिटरिंग : सेशन के दौरान कौन सा छात्र कितने समय में जवाब दे रहा है इसकी भी जानकारी एप रखता है.आखिर में जो छात्र सबसे तेज और सबसे ज्यादा जवाब दिया होता है,उसे नंबर वन का खिताब मिलता है. इस एप की खासियत ये है कि इसकी मदद से सिर्फ संकुल में ही नहीं बल्कि संकुल के दूसरे स्कूलों के छात्र भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं. वो अपने घर या स्कूल के ही समय में एप के माध्यम से जवाब देकर कॉम्पटिशन में हिस्सा लेते हैं.
टीवी में हम अभिताभ बच्चन का शो देखते हैं, शो बहुत ही रोचक रहता है. अभिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं और हमको समय सीमा में जवाब देना रहता है. इसी प्रकार मैंने मेंटिमीटर से प्रश्नोत्तरी तैयार की है. इस एप पर मैं प्रश्न एडिट करता हूं. मेंटिमीटर एक वेब साइट है. जिसका उपयोग इस तरह के सवाल बनाने के लिए किया जा सकता है - बसंत साहू, शिक्षक
कैसे देते हैं बच्चे प्रश्नों का जवाब : शिक्षक बसंत साहू क्लासेस के हिसाब से अपने प्रश्न तैयार करते हैं. ताकि बच्चों को उनके सिलेबस के मुताबिक ही सामग्री मिल जाए. प्रश्न तैयार हो जाने के बाद बसंत साहू अपने प्रश्नों को मेंटिमीटर एप के माध्यम से अपलोड करते हैं.सारे प्रश्न अपलोड होने के बाद टेस्ट का लिंक जेनरेट करते हैं. फिर बच्चों को ये लिंक भेजा जाता है. जिस किसी छात्र को इस अनोखे प्रश्नोत्तरी सेशन में शामिल होना है वो अपने मोबाइल या फिर टेबलेट की मदद से जुड़ जाता है.इसके बाद स्क्रीन पर आने वाले प्रश्नों का जवाब छात्र देना शुरु करता है.
शिक्षक इस तरह जब पढ़ाते हैं तो रोचक लगता है. मोबाइल पर प्रश्न आते हैं. हमें जल्दी जवाब देना रहता है. इससे हमारा जनरल नॉलेज भी बढ़ता है और सिलेबस के कुछ पढ़ाई भी हो रही है. हालांकि ये रोज नहीं होता है. सप्ताह में शनिवार के दिन होता है- मोहित कुमार वट्टी, छात्र
क्या है मेंटिमीटर ?: मेंटिमीटर एक ऐप है. जो प्रेजेंटेशन बनाने के साथ क्लास, मीटिंग, सेमिनार और अन्य समूह गतिविधियों में रियल टाइम रिएक्शन लेने के लिए डिजाइन किया गया है.इसका इस्तेमाल करने वाला पोल, क्विज, वर्ड क्लाउड, प्रश्नोत्तरी में शामिल होने के साथ अन्य इंटरैक्टिव सुविधाओं के माध्यम से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है.
मेंटिमीटर एप में कैसे आते हैं प्रश्न ?: कंप्यूटर या मोबाइल पर जैसे ही सवाल लाइव स्क्रीन पर आता है, सबसे तेज और सही जवाब देने वाले शीर्ष 10 छात्रों की लिस्ट क्रम से दिखाई जाती है. बहुविकल्पीय छात्र अपने मोबाइल फोन से अपना फाइनल उत्तर लॉक करते हैं. प्रतियोगिता पूरी होने के बाद सभी प्रतिभागी छात्रों को शैक्षणिक सामग्री पुरस्कार के रूप में दी जाती है.
छात्रों की रचनात्मकता बढ़ाने में कारगर : नरहरपुर के शिक्षक बसंत साहू का ये तरीका छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा दे रहा है. इससे छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ रहा है. शिक्षक बसंत साहू के इस प्रयोग से छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हो रहा है. तकनीक का उपयोग करके शिक्षा को और अधिक रोचक बनाया जा रहा है. यह नवाचार नरहरपुर विकासखंड में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
छत्तीसगढ़ के द्रोणाचार्य: नक्सल प्रभावित इलाके में ITBP जवान महंतो दे रहे आर्चरी की ट्रेनिंग, कई मेडल पर बच्चे लगा रहे 'निशाना'
शिक्षक दिवस: देश की सेवा के बाद गांव के बच्चों का भविष्य संवार रहे, रिटायर्ड फौजी से गुरुजी बनने का सफर
नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी