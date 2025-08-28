लखनऊ : राजधानी के जानकीपुरम विस्तार क्षेत्र में डायरिया फैलने से दर्जनों लोग बीमार हो गए हैं. जबकि एक मौत हुई है. बरसात के मौसम में जलभराव और गंदगी से डेंगू-मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. लखनऊ के जोन 3 और जोन 4 को सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है.
लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि बरसात के दिनों में इन क्षेत्रों में डेंगू, मलेरिया और डायरिया के मामले ज्यादा सामने आते हैं. उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीमों की ओर से एंटी-लार्वा छिड़काव, फॉगिंग और सफाई अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं. जानकीपुरम विस्तार में डायरिया की रोकथाम के लिए दवाओं का छिड़काव और जागरूकता अभियान जारी है. शहरवासियों से अपील है कि पानी जमा न होने दें, फुल बाजू के कपड़े पहनें और लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
नगर निगम का दावा : नगर निगम के अधिकारी डॉ. पीके श्रीवास्तव ने बताया कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए 500 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है. उन्होंने कहा कि ये टीमें पूरे शहर में एंटी-लार्वा फॉगिंग और सफाई अभियान चलाने के साथ-साथ लोगों को जागरूक भी करेंगी. ईटीवी भारत की टीम ने जब फैजुल्लागंज का हाल जाना तो तस्वीर बेहद चिंताजनक नजर आई. कई इलाकों में जलभराव, गंदगी और मच्छरों का प्रकोप साफ दिखा.
निवासी जमील ने बताया कि बरसात में यहां कमर तक पानी भर जाता है. इस समय भी जगह-जगह पानी जमा है, जिसमें मच्छर पल रहे हैं. मेरे घर का हर सदस्य बीमार है, बेटे को कई दिनों से बुखार है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है. पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में रह रही बबली कहती हैं कि हर बरसात में यही समस्या होती है. पार्षद और विधायक से लेकर नगर निगम तक को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. वोट तो हम हर बार देते हैं, लेकिन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता.
स्थानीय निवासी बिलकिस का कहना है कि गंदगी और पानी के कारण छोटे-छोटे बच्चे बीमार रहते हैं. यह समस्या नई नहीं बल्कि हर साल की कहानी है. हाशमी ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 20 से 30 हजार लोग रहते हैं. नाली और सड़क की व्यवस्था नहीं है. बारिश में गली-गली में पानी भर जाता है, जिससे डेंगू-मलेरिया और डायरिया का प्रकोप बढ़ता है. सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए.
फैजुल्लागंज और जानकीपुरम विस्तार के लोगों का कहना है कि नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से हर साल बरसात में हालात बिगड़ते हैं. लोग बीमार पड़ते हैं, मौतें होती हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकाला गया. सवाल यही है कि क्या इस बार प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर इन इलाकों को बीमारियों से निजात दिला पाएंगे या फिर बरसात खत्म होने तक हालात जस के तस बने रहेंगे?
