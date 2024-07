सुखाड़ की ओर बढ़ता खूंटी! उम्मीद से बहुत कम हो रही धान रोपाई - Fear of drought due to lack of rain

ETV Bharat / state

सुखाड़ की ओर बढ़ता खूंटी! उम्मीद से बहुत कम हो रही धान रोपाई - Fear of drought due to lack of rain

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Jul 30, 2024, 4:50 PM IST

खूंटी में सूखे पड़ने की आशंका ( ETV BHARAT )