शहडोल में भालू का खौफ, रिहायशी इलाकों में देख कांप उठे लोग

शहडोल में भालू का खौफ ( Getty Images )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 9, 2025 at 9:18 PM IST | Updated : October 9, 2025 at 9:31 PM IST 3 Min Read

शहडोल : जंगली इलाका होने से शहडोल में तरह-तरह के वन्य प्राणी आसानी से देखे जा सकते हैं. पर इन दिनों यहां एक भालू के रहवासी क्षेत्र में घुस आने से दहशत का माहौल है. यहां यूं तो समय-समय पर वन्य प्राणियों का आवागमन अक्सर ही बना रहता है, लेकिन इस तरह रहवासी क्षेत्र में भालू के नजर आने से अब लोगों की नींदें उड़ गई हैं. भालू के मूवमेंट से दहशत में ग्रामीण शहडोल जिले के केशवाही वन परिक्षेत्र के बलबहरा गांव में इन दिनों भालू का मूवमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां के ग्रामीण काफी डरे हुए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में हफ्ते भर से ये भालू घूम रहा है. रिहायशी क्षेत्र में कभी भी किसी को भी कहीं पर भी ये भालू नजर आ जाता है, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है. बलबहरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि राम मंदिर के पास भालू बीते दिनों देखा गया था, जिसके बाद गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे, और उसे जंगल की ओर खदेड़ दिया गया था, लेकिन भालू फिर से खेत में आ पहुंचा, और खेत में देखा गया और जब खेत में भालू आया तभी इसका वीडियो भी बनाया गया है.

