शहडोल में भालू का खौफ, रिहायशी इलाकों में देख कांप उठे लोग
भालू से क्षेत्र में दहशत का माहौल, रिहायशी इलाकों में आ रहा नज़र, वन विभाग सक्रिय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 9:18 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 9:31 PM IST
शहडोल : जंगली इलाका होने से शहडोल में तरह-तरह के वन्य प्राणी आसानी से देखे जा सकते हैं. पर इन दिनों यहां एक भालू के रहवासी क्षेत्र में घुस आने से दहशत का माहौल है. यहां यूं तो समय-समय पर वन्य प्राणियों का आवागमन अक्सर ही बना रहता है, लेकिन इस तरह रहवासी क्षेत्र में भालू के नजर आने से अब लोगों की नींदें उड़ गई हैं.
भालू के मूवमेंट से दहशत में ग्रामीण
शहडोल जिले के केशवाही वन परिक्षेत्र के बलबहरा गांव में इन दिनों भालू का मूवमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां के ग्रामीण काफी डरे हुए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में हफ्ते भर से ये भालू घूम रहा है. रिहायशी क्षेत्र में कभी भी किसी को भी कहीं पर भी ये भालू नजर आ जाता है, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है.
बलबहरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि राम मंदिर के पास भालू बीते दिनों देखा गया था, जिसके बाद गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे, और उसे जंगल की ओर खदेड़ दिया गया था, लेकिन भालू फिर से खेत में आ पहुंचा, और खेत में देखा गया और जब खेत में भालू आया तभी इसका वीडियो भी बनाया गया है.
वन विभाग को दी जानकारी
ग्रामीणों का कहना है कि भालू के इस लगातार मूवमेंट को लेकर वन विभाग को भी जानकारी दी गई है, वन विभाग की टीम भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है. गांव में ये भालू मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, कई किसानों के घर और खेतों में लगे मक्के की फसल को इस भालू ने खाया है.
वन विभाग की टीम कर रही निगरानी
शहडोल डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे ने कहा, '' केशवाही वाले क्षेत्र में बहुतायत में भालू पाए जाते हैं, और कभी-कभी हो जाता है कि वो रिहायशी इलाके की ओर खाना-पानी के लिए आ जाते हैं. हालांकि, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. अगर भालू रहवासी इलाकों की ओर आते हैं, तो उनसे डरे नहीं, बल्कि दूर रहें, और ना ही उन्हें परेशान करें बल्कि उन्हें फिर से जंगल की ओर जाने के लिए रास्ता दें.
डीएफओ ने कहा कि वन विभाग की टीम लगातार भालू की निगरानी कर रही है, वन विभाग की टीम गांव वालों को लगातार मुनादी और आदि माध्यमों से अवेयर भी कर रही है.