मासूमों की मौत के बाद सख्ती, पिथौरागढ़ में भी लिए गए कफ सिरप के सैंपल, बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पर रोक

पिथौरागढ़: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप विवादों में है. कई राज्यों ने कप सिरप की बिक्री पर बैन भी लगा दिया है. उत्तराखंड सरकार ने भी इस मामले पर एक्शन लिया है. उत्तराखंड में भी कफ सिरप के लिए सैंपल लिए जा रहे है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग ने बच्चों को दी जाने वाली कफ सिरप की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मेडिकल स्टोर्स और सीएमएसडी (केंद्रीय चिकित्सा सामग्री डिपो) पर बड़ी छापेमारी अभियान चलाया है.

आयुक्त एवं अपर आयुक्त FDA उत्तराखंड के सख्त आदेशों के अनुपालन में औषधि निरीक्षक पंकज पंत के नेतृत्व में यह विशेष अभियान चलाया गया. इस दौरान मेडिकल स्टोरों और सीएमएसडी पिथौरागढ़ से कफ सिरप के कुल छह नमूने जब्त किए गए हैं. इनमें तीन नमूने मेडिकल स्टोरों से और तीन नमूने सीएमएसडी से संग्रहित किए गए हैं. इन सभी नमूनों को गुणवत्ता जांच के लिए राज्य औषधि विश्लेषणशाला भेजा जाएगा.

कार्रवाई के दौरान औषधि निरीक्षक पंकज पंत ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को डॉक्टर के परामर्श (प्रिस्क्रिप्शन) के बिना खांसी की दवा बिल्कुल न बेचें.