कानपुर की नहर में पलटी स्कूली बस, बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत, 6 बच्चे घायल
साढ़ थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के स्कूल की बस थी, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 11:27 AM IST|
Updated : September 11, 2025 at 12:15 PM IST
कानपुर: कानपुर में गुरुवार सुबह स्कूल की प्राइवेट बस बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मारते हुए बेकाबू होकर नहर में पलट गई. इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई. वहीं कई बच्चे घायल हो गए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने 6 घायल बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया. पिता और पुत्र के शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.
जिले के साढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालपुर गांव स्थित एक स्कूल की बस गुरुवार सुबह करीब 30 से 40 बच्चों को लेकर लौट रही थी. इस दौरान पालपुर गांव के रहने वाले राजू निगम(25) बाइक से पिता सुरेश निगम (59) और बहन प्रियंका (20) को साथ लेकर एक निजी अस्पताल में जा रहे थे. इस दौरान बस उनकी बाइक को टक्कर मारते हुए खंती में जा पलटी. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने बस का शीशा तोड़ उसमें सवार बच्चों को बाहर निकाला. करीब 6 से ज्यादा बच्चों को चोटें आई हैं, सभी को अस्पताल भेजा गया.
हादसे में पिता-पुत्र की मौत व बेटी के गंभीर रूप से घायल होने के चलते ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है. इस बारे में साढ थाना प्रभारी अवनीश सिंह का कहना है कि बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिन बच्चों को गंभीर चोटे आई हैं उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बस को क्रेन से निकाला जा रहा है. घाटमपुर के सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णकान्त यादव ने बताया कि हादसे के बाद सभी स्कूली बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया है.
