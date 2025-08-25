ETV Bharat / state

बाप बेटे की करंट से मौत, फसल चोरी होने से बचाने किसान ने बिछाया था तार - FATHER SON DIE DUE TO ELECTROCUTION

कबीरधाम में बाप बेटे की करंट से मौत हो गई है.

farmer laid wire to protect crops
बाप बेटे की करंट से मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 12:22 PM IST

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के रणवीरपुर चौकी क्षेत्र के कोहड़िया गांव में दर्दनाक घटना हुई.जहां पिता और पुत्र की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई. पिता पुत्र की पहचान जहरु निषाद और श्रवण निषाद के तौर पर हुई है. दोनों का शव गांव के ही विशाल पटेल के खेत से बरामद किया गया है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.


करंट लगने से हुई मौत : पुलिस के मुताबिक ग्राम कोहड़िया निवासी विशाल पटेल ने अपने खेत में हो रही फसल चोरी से परेशान था.इस वजह से उसने अपने खेत में करंट बिछाया था.ताकि चोर और मवेशियों को दूर रखा जा सके.लेकिन दुर्भाग्य से करंट की चपेट में गांव के ही पिता और पुत्र आ गए.

farmer laid wire to protect crops
फसल चोरी होने से बचाने किसान ने बिछाया था तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुबह पुलिस को सूचना मिली कि विशाल पटेल के खेत में दो लाश पड़ी हुई है.सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची शव का पहचान श्रवण निषाद और जहरू निषाद निवासी ग्राम कोहड़िया के रूप में हुई. दोनों बाप-बेटा हैं. जानकारी मिली है कि खेत के मालिक ने अपने खेत में करंट का तार लगा रखा था, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. जांच में मौत का कारण करंट से होने का पता चलता है. तो मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी पर कार्रवाई होगी‌- प्रतीक चतुर्वेदी, डीएसपी

खेत मालिक ने बिछाया था करंट : विशाल पटेल ने खेत में फसलों की हो रही चोरी और मवेशियों से बचाने रात में हाई वोल्टेज करंट का तार बिछाया गया था. सुबह जब खेत का मालिक अपने खेत गया तो गांव के ही श्रवण निषाद और उसके पिता जहरू निषाद की लाश खेत के अंदर पड़ी थी. जिसके बाद उसने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर मामले की जांच कर रही है.

