ETV Bharat / state

सुलतानपुर में पिता-पुत्र घर पर चला रहे थे अवैध शस्त्र फैक्ट्री, मिला हथियारों का जखीरा

पिता दीप नारायण और बेटा अजय कुमार गिरफ्तार ( Photo Credit- Lambhua Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 10, 2025 at 8:27 PM IST | Updated : September 10, 2025 at 9:50 PM IST 2 Min Read

सुलतानपुर: जनपद की लंभुआ कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्टरी का भंडाफोड़ किया. इस मामले में एक पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पिछले कई वर्षों से अवैध असलहों का निर्माण करके उनकी तस्करी कर रहे थे. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तैयार और अधबने हथियार, औजार और कच्चा माल भी बरामद किया. मकान में कई साल से बनाये जा रहे थे हथियार: लम्भुआ क्षेत्राधिकारी अब्दुस सलाम खान ने कहा कि सूचना मिली थी कि शाहगढ़ मठिया में एक मकान में काफी समय से अवैध हथियार तैयार किए जा रहे हैं. सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार राय और एसओजी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई. जानकारी देते लम्भुआ क्षेत्राधिकारी अब्दुस सलाम खान (Photo Credit- Lambhua CO Abdus Salam Khan)

Last Updated : September 10, 2025 at 9:50 PM IST