सुलतानपुर में पिता-पुत्र घर पर चला रहे थे अवैध शस्त्र फैक्ट्री, मिला हथियारों का जखीरा

लम्भुआ क्षेत्राधिकारी अब्दुस सलाम खान ने कहा, पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है. इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

Photo Credit- Lambhua Police
पिता दीप नारायण और बेटा अजय कुमार गिरफ्तार (Photo Credit- Lambhua Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 8:27 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 9:50 PM IST

सुलतानपुर: जनपद की लंभुआ कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्टरी का भंडाफोड़ किया. इस मामले में एक पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पिछले कई वर्षों से अवैध असलहों का निर्माण करके उनकी तस्करी कर रहे थे. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तैयार और अधबने हथियार, औजार और कच्चा माल भी बरामद किया.

मकान में कई साल से बनाये जा रहे थे हथियार: लम्भुआ क्षेत्राधिकारी अब्दुस सलाम खान ने कहा कि सूचना मिली थी कि शाहगढ़ मठिया में एक मकान में काफी समय से अवैध हथियार तैयार किए जा रहे हैं. सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार राय और एसओजी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई.

जानकारी देते लम्भुआ क्षेत्राधिकारी अब्दुस सलाम खान (Photo Credit- Lambhua CO Abdus Salam Khan)

मकान के अंदर एक पूरी तरह से सक्रिय असलहा फैक्ट्री पाई गई. इसमें बड़ी तादाद में देसी कट्टे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण मौजूद थे.

आस-पास के जिलों में करते थे सप्लाई: लम्भुआ क्षेत्राधिकारी अब्दुस सलाम खान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान दीप नारायण पुत्र स्वर्गीय गोमती प्रसाद (60 वर्ष) और अजय कुमार पुत्र दीप नारायण (35 वर्ष) निवासी खादर बसंत पुर मझौआ कुड़वार के रूप में हुई. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे इन हथियारों को बनाकर आसपास के जिलों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे.

संगठित गिरोह की संभावना: पुलिस उपाधीक्षक अब्दुस सलाम खान ने बताया कि आरोपियों की कुड़वार बाजार में वेल्डिंग की दुकान भी है. इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है. उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. इस फैक्ट्री के पीछे कोई संगठित गिरोह हो सकता है. इस मामले में आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Last Updated : September 10, 2025 at 9:50 PM IST

