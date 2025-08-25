ETV Bharat / state

7 साल की बेटी को गोली मारी और भांजे को झूठा फंसाया, 7 साल बाद कोर्ट ने कर दिया न्याय - FATHER SHOT 7 YEAR OLD DAUGHTER

उज्जैन के मंगलनगर में 7 साल पहले हुए गोलीकांड पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला, लड़की का पिता ही निकला मुख्य आरोपी.

Father shot 7 year old daughter
7 साल की बेटी को गोली मारी और भांजे को फंसाया (Etv Bharat)
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कलयुगी पिता को 7 साल बाद उसकी करतूत का अंजाम मिल ही गया. 7 साल पहले भांजे के साथ शराब पी रहे बाप ने 7 साल की मासूम बेटी पर देसी पिस्टल से गोली चला दी थी. गनीमत ये थी कि मासूम के पैर में गोली लगने से उसकी जान बच गई थी. लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि गोली चलाने के बाद बेरहम पिता ने इसका इल्जाम साथ में शराब पी रहे भांजे पर डाल दिया था. इतना ही नहीं झूठे केस में बेटी से बयान दिलवाकर भांजे को ही फंसवा दिया गया लेकिन 7 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में कलयुगी पिता का हिसाब कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

उज्जैन जिला कोर्ट में ADPO कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि ये पूरा मामला उज्जैन के मंगलनगर का है. 7 साल पूर्व 31 मार्च 2018 को पुलिस को शासकीय अस्पताल से सूचना मिली की 7 साल की बच्ची को गोली लगी है. पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए घायल बच्ची का प्राथमिक उपचार कराया और आराम के बाद बयान लिए. बच्ची ने बयान में कहा रात 11 बजे दरवाजे पर कोई आया. मम्मी पापा खाना खा रहे थे तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला सामने रिश्ते में भाई चंचल उर्फ चव्वनी पिस्टल लिए खड़ा हुआ था, जिसे देख में डर गई चंचल ने भी गोली चला दी जो दाएं पैर में लगी.

Ujjain Father shots daughter
उज्जैन जिला कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाया फैसला (Etv Bharat)

बच्ची ने यह भी बताया कि भाई चंचल और पिता का आए दिन पैसों को लेकर विवाद होता है. शायद उसी वजह से उसने ऐसा किया.

गोलीकांड में झूठा फंसा भांजा

बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने चंचल उर्फ चव्वनी को आरोपी बना कर गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय पेश कर जेल भिजवाने की कार्रवाई तक कर दी।. बाद में इस पूरे सनसनीखेज मामले में चालान पेश करने से पूर्व चिमनगंज थाना पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई. पता चला कि चंचल उर्फ चव्वनी को झूठा फंसाया गया है. मुख्य आरोपी तो खुद बच्ची का पिता था.

कहानी में आया मोड़ ऐसे हुआ भांडाफोड़

आरोपी चंचल उर्फ चव्वनी को इस बीच न्यायालय से जमानत मिल गई. पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहानी में भी चौंकाने वाला मोड़ आया और असली आरोपी का भंडाफोड़ हुआ. जांच में पता चला कि चंचल जो कि पीड़ित बच्ची के पिता का भांजा ही है, ये दोनों वारदात की रात घर में बैठ शराब पी रहे थे. तभी बच्ची के पिता रतनलाल मूंगिया उम्र 40 वर्ष ने शराब के नशे में देशी पिस्टल चला दी थी और बच्ची को गोली लग गई थी. पिता के दबाव में बच्ची ने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई.

वहीं, पूरे इन्वेस्टिगेशन में कोई सबूत चंचल द्वारा गोली चलाए जाने के नहीं मिले. इस तरह इस पूरे मामले में शक की सुई बेरहम पिता की और मुड़ी और दोष सिद्ध हो गया.

ड्रिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला

ADPO कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि उस वक्त बच्ची 7 वर्ष की थी और कक्षा तीसरी में ही पड़ती थी. पिता के कहे अनुसार बयान दे दिए थे. तमाम सबूतों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश पंकज कुमार पटेल ने मामले में आरोपी पिता को दोषी मानते हुए 3 साल का कारावास और 5 हजार रु अर्थदंड से दंडित किया. वहीं, पहले मामले में आरोपी बनाए गए भांजे चंचल उर्फ चव्वनी को बाइज्जत बरी कर बड़ी राहत दी

