आजमगढ़ में पिता ने बेटी और उसके ब्वायफ्रेंड को मारी गोली; रेस्टोरेंट में कहासुनी के बाद हुई वारदात, इलाज के दौरान लड़की की मौत
एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि युवक का उपचार वाराणसी में चल रहा है.
Published : September 26, 2025 at 11:46 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 11:59 PM IST
आज़मगढ़ : लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार को एक पिता ने अपनी बेटी और उसके ब्वायफ्रेंड को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. दोनों की हालत गंभीर देखते हुए डाॅक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. घटना में लड़की की मौत हो गई, जबकि युवक का उपचार चल रहा है.
इस मामले में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि एक लड़का और एक लड़की रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, तभी लड़की का पिता अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा. बेटी और युवक से पिता का विवाद हो गया. इसी बीच पिता ने अपनी बेटी को पहले गोली मारी. इसके बाद लड़के को गोली मारी. लड़की को इलाज के लिए वाराणसी ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जबकि युवक का उपचार वाराणसी में चल रहा है.
पुलिस के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक और लड़की शुक्रवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे लालगंज स्थित एक रेस्टोरेंट में गए थे. इसी दौरान युवती के पिता भी अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए. पिता और पुत्री में कुछ देर कहासुनी हुई.
आरोप है कि इस दौरान पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर बेटी और उसके ब्वायफ्रेंड को गोली मार दी. इसके बाद वह वहां से निकल गये. वहां मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी. मौके पर पुलिस पहुंच गई. इसके बाद उन्हें तत्काल 100 शैय्या अस्पताल लालगंज ले जाया गया.
हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने दोनों को वाराणसी हायर सेंटर रेफर कर दिया. दोनों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था कि युवती की मौत हो गई, जबकि युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है. युवक के परिजनों की तहरीर पर पिता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है.
