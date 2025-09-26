ETV Bharat / state

आजमगढ़ में पिता ने बेटी और उसके ब्वायफ्रेंड को मारी गोली; रेस्टोरेंट में कहासुनी के बाद हुई वारदात, इलाज के दौरान लड़की की मौत

आज़मगढ़ : लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार को एक पिता ने अपनी बेटी और उसके ब्वायफ्रेंड को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. दोनों की हालत गंभीर देखते हुए डाॅक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. घटना में लड़की की मौत हो गई, जबकि युवक का उपचार चल रहा है.

इस मामले में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि एक लड़का और एक लड़की रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, तभी लड़की का पिता अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा. बेटी और युवक से पिता का विवाद हो गया. इसी बीच पिता ने अपनी बेटी को पहले गोली मारी. इसके बाद लड़के को गोली मारी. लड़की को इलाज के लिए वाराणसी ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जबकि युवक का उपचार वाराणसी में चल रहा है.

पुलिस के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक और लड़की शुक्रवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे लालगंज स्थित एक रेस्टोरेंट में गए थे. इसी दौरान युवती के पिता भी अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए. पिता और पुत्री में कुछ देर कहासुनी हुई.