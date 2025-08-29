ETV Bharat / state

पिता ने डांटा तो बीएससी के छात्र ने खतरे के निशान से ऊपर बह रही बेतवा नदी में लगाई छलांग, तलाश जारी - SON JUMPED INTO BETWA RIVER

पूंछ थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि अनिकेत वाल्मिकी ने नदी में छलांग लगायी थी. ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है.

Photo Credit: UP Police
अनिकेत वाल्मिकी की फोटो (Photo Credit: UP Police)
Published : August 29, 2025 at 10:24 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 10:31 PM IST

झांसी: झांसी में छात्र ने पिता की डांट से नाराज होकर खतरे के निशान से ऊपर बह रही बेतवा नदी के पुल से मौत की छलांग लगा दी. पुल पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने गोताखोरों और नाविकों की मदद से तलाश शुरू की.

अंधेरा होने के कारण खोजने का काम रुका: बेतवा नदी का बहाव तेज होने के कारण छात्र को कोई पता नहीं चला. पूंछ थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि शनिवार को अंधेरा होने की वजह से ढूंढने का काम रोक दिया गया. शनिवार सुबह दोबारा तलाश शुरू की जाएगी. छात्र के परिजन भी मौके पर पहुंच गए.

Photo Credit: UP Police
बेतवा नदी में छात्र को खोजते गोताखोर और पुलिस (Photo Credit: UP Police)

बेतवा नदी में कूदा नाराज युवक: झांसी जनपद के पूंछ थाना क्षेत्र के एरच थाना क्षेत्र के ग्राम भदरवारा में रहने वाले अनिकेत वाल्मिकी (21 वर्ष) को उसके पिता बृजबिहारी ने पढ़ाई को लेकर डांट दिया था. डांट से नाराज होकर शुक्रवार करीब 10 बजे वह घर से चला गया. सुबह करीब 11 बजे वह पूंछ थाना क्षेत्र में एरच-पुल से बेतवा नदी में कूद गया. पुल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी.

बीएससी की पढ़ाई कर रहा था अनिकेत: सूचना मिलने पर पूंछ थाना प्रभारी जेपी पाल मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि एक युवक के बेतवा नदी के पुल से छलांग लगाने की सूचना मिली थी. छात्र बीएससी की पढ़ाई कर रहा था. नदी का बहाव तेज होने के कारण छात्र का कोई पता नहीं चला. गोताखोरों और आसपास के नाविकों को बुलाकर छात्र की तलाश शुरू की गयी.

Photo Credit: UP Police
मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस (Photo Credit: UP Police)

बेतवा नदी का बहाव तेज होने से परेशानी: नदी के पानी का बहाव तेज होने के कारण 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला. अंधेरा होने की वजह से तलाश करना मुश्किल हो गया था. अब शनिवार सुबह छात्र को खोजने का अभियान फिर शुरू किया जाएगा.

