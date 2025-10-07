ETV Bharat / state

सलमान ने खुदकुशी से पहले बच्चों को ढाबे पर खिलाया था खाना! पुलिस के हाथ लगा वीडियो, अब तक तीन मासूमों का पता नहीं

शामली : बीते शनिवार को अपने 4 बच्चों संग यमुना में छलांग लगाने वाले सलमान का एक वीडियो पुलिस के हाथ लगा है. इसमें वह अपने मासूम बच्चों के साथ ढाबे पर खाना खाता दिखता है. दूसरी ओर सलमान के तीन बच्चों का अभी तक पता नहीं चल सका है. रविवार को घटनास्थल से 12 किमी दूर नदी में सलमान और उसकी बेटी महक की लाश बरामद कर ली गई थी. जबकि 3 अन्य बच्चों की तलाश अब भी जारी है.

मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खेलकलां का है. एएसपी संतोष कुमार के मुताबिक, सलमान (29) मजदूरी करता था. वह अपने 2 भाइयों में सबसे बड़ा था. उसका पत्नी खुशनुमा से विवाद चल रहा था. घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे. तीन दिन पहले भी सलमान और खुशनुमा के बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद खुशनुमा बच्चों और पति को छोड़कर कहीं चली गई. इसके बाद शनिवार दोपहर सलमान ने अपने चार बच्चों महक (12), इनायशा (8), शिफा (4) और आयान (3) के साथ आत्मघाती कदम उठा लिया.

बाद में पुलिस ने सलमान और महक का शव तो बरामद कर लिया, लेकिन बाकी तीन बच्चों का अभी तक पता नहीं चल सका है. पुलिस के साथ पीएसी की टीम भी तलाश कर रही है. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जो घटना वाले दिन का ही बताया जा रहा है. इसमें सलमान अपने बच्चों के साथ ढाबे पर खाना खाता दिखता है. फिर खाने का बिल भरता है और वहां से बच्चों को लेकर वह निकल जाता है. माना जा रहा है कि यह वीडियो सलमान के आत्महत्या करने से चंद घंटे पहले का है.