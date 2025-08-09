Essay Contest 2025

प्रेम विवाह करने पर पिता ने जीवित बेटी को किया मृत घोषित, छपवाया शोक पत्र और रखी बैठक - OBITUARY FOR LIVING DAUGHTER

भीलवाड़ा में प्रेम विवाह कर पिता के खिलाफ बयान देने पर आहत पिता ने जीवित बेटी के नाम शोक पत्रिका छपवा दी.

आसींद थाना
आसींद थाना (फोटो ईटीवी भारत)
Published : August 9, 2025 at 9:38 PM IST

भीलवाड़ा : राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी जीवित बेटी के नाम शोक पत्रिका छपवा दी. यह मामला आसींद उपखंड के एक गांव का है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी पूजा के समाज के खिलाफ किए गए कदम से आहत होकर यह कड़ा निर्णय लिया. शोक पत्रिका छपवाने वाले पिता ने कहा कि मेरी बेटी जब थाने में बयान देने आयी तो उसने हमारे खिलाफ बयान दर्ज करवाए जिसके कारण हमने उसे मृत समझ लिया और यह शोक पत्रिका छपवा दी.

युवती के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 25 अप्रैल 2025 को गांव के ही युवक से बड़े धूमधाम से की थी. कुछ समय बाद उनकी बेटी ने अपने पति के रिश्तेदार से प्रेम संबंध बना लिए और पति को छोड़कर उसके साथ भाग गई. बाद में थाने में पिता के खिलाफ बयान देने पर पिता टूट गए. इससे आहत होकर पिता ने अपनी जीवित बेटी को मृत समझकर उसके नाम की शोक पत्रिका छपवा दी. इसके साथ घर के बाहर भी 12 दिनों की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है.

पिता ने शोक पत्रिका में छपवाया कि अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी सुपुत्री का विवाह दिनांक 25 अप्रैल 2025 को हुआ है. जो कि विवाह पश्चात दिनांक 29 जुलाई 2025 को चली गई है. इसलिए हमारे परिवार के लिए वह स्वर्गवास हो गई जिसका द्वादसा दिनांक 10 अगस्त रविवार को रखा गया है.

