जितिया में दिखा पिता का समर्पण, बच्चों के मां की मौत के बाद से रख रहे निर्जला व्रत

रोहतास के डोमन रवानी पत्नी की मौत के बाद, लगातार 12 सालों से बच्चों की दीर्घायु के लिए जितिया व्रत रखते हैं-

अपने पुत्र-पुत्री के लिए वर्त करने वाला पिता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 4:12 PM IST

रोहतास : आम तौर पर जितिया का पर्व माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं. पुत्र के दीर्घायु की कामना में महिलाएं यह निर्जला व्रत रखती हैं और पारण कर व्रत की समाप्ति करती हैं. लेकिन बिहार के रोहतास जिले में एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे.

पिता ने थामा जितिया व्रत का संकल्प : दरअसल, रोहतास के काराकाट प्रखंड के बुढवल गांव में डोमन रवानी नाम के शख्स ने अपनी पत्नी की मौत के बाद से लगातार अपने पुत्र के लिए जितिया का पर्व कर रहे हैं. उनका यह कदम इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

जितिया में दिखा पिता का समर्पण (ETV Bharat)

मां की जगह पिता बने संतान की ढाल : बताया जाता है कि 12 साल पहले डोमन रवानी की पत्नी का निधन हो गया था. उसके बाद घर में जितिया पर्व बंद हो गया. लेकिन तीन बच्चों पूजा, महेश और शंकर के भविष्य और दीर्घायु की कामना से डोमन ने ठाना कि वह खुद यह व्रत करेंगे. तब से वे निरंतर जितिया व्रत रखते आ रहे हैं. डोमन रवानी की बेटी इस दौरान काफी भावुक हो गई-

''आज मेरी मां नहीं हैं, यही कारण है कि पिता जी व्रत करते हैं, हम भाई-बहन धन्य हैं कि हमें ऐसे पिता मिले, जो मां के निधन के पाश्चात्य हम भाई-बहन की दीर्घायु को लेकर जितिया का व्रत पिछले 12साल से लगातार कर रहे है. ऐसे पिता हमे हर जन्म में मिलें.''- पूजा रवानी, डोमन रवानी की बेटी

ETV Bharat
पिता ने थामा जितिया व्रत का संकल्प (ETV Bharat)

निर्जला उपवास से निभा रहे मां का फर्ज : डोमन रवानी के अनुसार, वे पिछले 12 सालों से अपने बच्चों के लिए जीवित्पुत्रिका व्रत कर रहे हैं. 24 घंटे का निर्जला उपवास रखने के बाद वे पारण कर व्रत की समाप्ति करते हैं. उनका कहना है कि वे सिर्फ पिता नहीं बल्कि मां का फर्ज भी निभा रहे हैं ताकि बच्चों को मां की कमी महसूस न हो.

''पत्नी के निधन के बाद से ही संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए जितिया का व्रत करते आ रहे है. तीनों बच्चे दीर्घायु हों, सुखी रहे यही कारण है कि जितिया करते हैं. पिता के साथ साथ मां का भी फर्ज निभा रहे हैं, ताकि इन्हें मां की कमी कभी खले नहीं.''- डोमन रवानी, जितिया करने वाले पिता

रोहतास के डोमन रवानी
रोहतास के डोमन रवानी (ETV Bharat)

आस्था और भावनाओं से जुड़ा है जितिया पर्व : बता दें कि जितिया का पर्व खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कई हिस्सों में आस्था और श्रद्धा से मनाया जाता है. मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुत्र की आयु लंबी होती है और उसके जीवन में सुख-समृद्धि आती है. यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि भावनात्मक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

