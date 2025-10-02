ETV Bharat / state

काशी विद्यापीठ से बापू का गहरा नाता; महात्मा गांधी का चरखा, चिट्ठियां और दुर्लभ तस्वीर आज भी संरक्षित, 1921 में किया था शिलान्यास

काशी विद्यापीठ में रखा महात्मा गांधी का चरखा ( Photo credit: ETV Bharat )

Published : October 2, 2025

वाराणसी : 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है. इस दिन बापू के आदर्श, उनकी बातों, उनके योगदान को याद किया जाता है. ऐसे में बात यदि काशी और बापू की कर लें तो बनारस से उनका गहरा रिश्ता रहा है. विरासत को संजोकर रखा गया : बनारस वह शहर है, जहां उन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की संकल्पना की जहां आज हजारों की संख्या में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय में आज भी उनकी विरासत को संजोकर रखा गया है, जिनमें उनके हाथों से लिखी हुई चिठ्ठियां, वाराणसी दौरे की दुर्लभ तस्वीर, इसके साथ ही उनका चरखा जिसे वह अपने हाथों से चलाते थे. यही नहीं वह कमरा भी मौजूद है, जहां बनारस में रुकने के दौरान वह विश्राम करते थे. खास बात यह है कि वाराणसी में राजघाट का चौरा भी मौजूद है, जहां पर विसर्जन से पहले गांधी जी की अस्थियां रखी गईं थीं.



काशी विद्यापीठ से बापू का गहरा नाता (Video credit: ETV Bharat) 10 फरवरी 1921 को किया था शिलान्यास : बापू की कर्मभूमि बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को कही जाती है. असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी बनारस की यात्रा के दौरान 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ की आधारशिला रखते हुए इसका शिलान्यास किया था. इसके ठीक एक दिन पहले 9 फरवरी 1921 को दोनों ने बनारस के मैदान में जनसभा की थी, जहां पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के साथ असहयोग आंदोलन की हुंकार भरी थी.



