काशी विद्यापीठ से बापू का गहरा नाता; महात्मा गांधी का चरखा, चिट्ठियां और दुर्लभ तस्वीर आज भी संरक्षित, 1921 में किया था शिलान्यास
9 फरवरी 1921 को दोनों ने बनारस के मैदान में की थी जनसभा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 8:23 AM IST
वाराणसी : 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है. इस दिन बापू के आदर्श, उनकी बातों, उनके योगदान को याद किया जाता है. ऐसे में बात यदि काशी और बापू की कर लें तो बनारस से उनका गहरा रिश्ता रहा है.
विरासत को संजोकर रखा गया : बनारस वह शहर है, जहां उन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की संकल्पना की जहां आज हजारों की संख्या में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय में आज भी उनकी विरासत को संजोकर रखा गया है, जिनमें उनके हाथों से लिखी हुई चिठ्ठियां, वाराणसी दौरे की दुर्लभ तस्वीर, इसके साथ ही उनका चरखा जिसे वह अपने हाथों से चलाते थे. यही नहीं वह कमरा भी मौजूद है, जहां बनारस में रुकने के दौरान वह विश्राम करते थे. खास बात यह है कि वाराणसी में राजघाट का चौरा भी मौजूद है, जहां पर विसर्जन से पहले गांधी जी की अस्थियां रखी गईं थीं.
10 फरवरी 1921 को किया था शिलान्यास : बापू की कर्मभूमि बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को कही जाती है. असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी बनारस की यात्रा के दौरान 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ की आधारशिला रखते हुए इसका शिलान्यास किया था. इसके ठीक एक दिन पहले 9 फरवरी 1921 को दोनों ने बनारस के मैदान में जनसभा की थी, जहां पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के साथ असहयोग आंदोलन की हुंकार भरी थी.
बनारस से महात्मा गांधी का है अटूट नाता : गांधी अध्ययन पीठ के पूर्व निदेशक प्रोफेसर संजय बताते हैं कि, महात्मा गांधी और विद्यापीठ का एक अटूट नाता रहा है. उन्होंने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तो उस समय वह वाराणसी में थे. उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, जहां उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय से असहयोग आंदोलन में सहमति देने के लिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षकों का साथ मांगा था, जिस पर मालवीय जी ने विद्यार्थियों को क्लासरूम छोड़कर बाहर आने से मना कर दिया था.
जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी बनारस से लौट गए थे. उसके बाद बाबू संपूर्णानंद, शिव प्रसाद गुप्त ने मिलकर के काशी विद्यापीठ की संकल्पना की और उसके बारे में राष्ट्रपिता को बताया. महात्मा गांधी ने भी इस विश्वविद्यालय को लेकर अपना समर्थन दिया और 1921 में काशी में विद्यापीठ की नीव रखी. जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों को क्रांति से जोड़ना और स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ना था. 1995 में विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से महात्मा गांधी को समर्पित कर दिया गया.
7 बार विद्यापीठ में बापू ने लिया था ठहराव : बापू कक्ष की इंचार्ज प्रोफेसर दिशा बताती हैं कि, आज भी विश्वविद्यालय परिसर में बापू से जुड़ी हुई बहुत सारी यादों को संजो करके रखा गया है. जब भी वह काशी आते थे तो लगभग समय उन्होंने विद्यापीठ में ही गुजरा और विद्यापीठ के जिस कक्ष में वह रहते थे उसे आज बापू कक्ष के नाम से तैयार किया गया था. यहां पर बापू से जुड़े हुए सामानों को रखा गया है.
दुर्लभ तस्वीर मौजूद : उन्होंने बताया कि इसमें बापू का चरखा, उस समय की दुर्लभ तस्वीर और बापू द्वारा उनके हाथों से लिखी गईं चिट्टियां मौजूद हैं. जिन्हें दीवारों पर रखा गया है. इसके साथ ही उनके जीवन से जुड़ी ही तस्वीरों को भी बनाकर पोर्ट्रेट किया गया है. उन्होंने बताया कि जो भी लोग काशी आते हैं, बापू के बारे में जानना, सुनना समझना चाहते हैं वह विद्यापीठ में मौजूद बापू कक्षा में जरूर आते हैं, यहां समय बिताते हैं और ध्यान लगाकर बापू से जुड़ी विषयों पर शोध करते हैं.
