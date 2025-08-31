बाराबंकी : बदोसराय थाना क्षेत्र एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. दरअसल, यहां मोहिउद्दीनपुर के रहने वाले एक शादीशुदा युवक ने खुद को सिंगल बताकर कानपुर की महिला से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की. इस दौरान दोनों के बीच रोमांस बढ़ गया.

कुलदीप का राज खुला तो महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई. पता चला कि कुलदीप चार बच्चों का पिता है. कुलदीप को तलाश करते हुए कानपुर की महिला बाराबंकी पहुंची और पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने फरार कुलदीप को पकड़ लिया और समझौता कराया.

समझौता ये हुआ है कि कुलदीप अपनी पत्‍नी और चार बच्‍चों के साथ बाराबंकी में रहेगा. प्रेमिका जब मिलने के लिए बुलाएगी तब वह कानपुर जाएगा. फिर वापस घर लौट आएगा. यह भी तय हुआ कि अब इस मामले में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी.

अब जानते हैं पूरी कहानी...

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती : बदोसराय थाना क्षेत्र के महिद्दीनपुर के रहने वाले कुलदीप कुमार की इंस्टाग्राम पर कानपुर की शादीशुदा महिला से दोस्ती हुई. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. महिला ने कुलदीप को बताया कि उसके चार बच्चे हैं. दो बच्चे पति के साथ और दो उसके साथ रहते हैं. दोनों में अभी तलाक नहीं हुआ है, लेकिन अलग-अलग रहते हैं.

शादी का झांसा देकर किया शोषण : कुलदीप ने खुद को सिंगल बताया और मिलने लगे. महिला का आरोप है कि कुलदीप ने शादी का झांसा उसका शोषण किया. आरोप है कि कुलदीप ने दो बार उसका अबॉर्शन भी कराया. इस बीच कुलदीप की एक और गर्लफ्रेंड ने फोन करना शुरू कर दिया. गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए कुलदीप ने कानपुर वाली महिला से गर्लफ्रेंड को समझाने को कहा.

दूसरी गर्लफ्रेंड के फोन से खुला राज : गर्लफ्रेंड ने फोन किया कानपुर वाली महिला मित्र ने फोन रिसीव किया और बात करने लगी. गर्लफ्रेंड ने बताया कि कुलदीप पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं. यहीं से कुलदीप का फ्रॉड सामने आ गया. उधर, कुलदीप को पता चला कि उसकी पोल खुल गई है तो वह बाराबंकी आकर रहने लगा. हकीकत जानने के बाद कानपुर की महिला भी बाराबांकी कुलदीप के घर पहुंच गई.

पत्नी ने दर्ज कराया गुमशुदगी का केस : कुलदीप ने महिला को देखा तो घर से भाग निकला. तीन दिन तक घर नहीं पहुंचा तो कुलदीप की वास्तविक पत्नी राधा ने बदोसराय थाने में गुमशुदगी की शिकायत की. राधा ने पुलिस को बताया कि कानपुर से आई महिला के चलते उसका पति लापता है. कानपुर की महिला को केस की जानकारी हुई तो वह फिर बाराबंकी पहुंची और बदोसराय थाने जाकर पूरी सच्चाई बताई.

थाने में हुई पंचायत : पुलिस कुलदीप को तलाश करने लगी. शनिवार को कुलदीप पुलिस को मिल गया. पत्नी राधा और कानपुर की महिला मित्र को थाने बुलाया गया. थाने में पंचायत हुई. तीनों का आमना-सामना कराया गया. समझौता हुआ कि कुलदीप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाराबंकी में रहेगा. समय मिलने और महिला के बुलाने पर कानपुर आता-जाता रहेगा. यह भी तय हुआ कि अब इस मामले में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी.

पुलिस ने कराया गजब समझौता : बदोसराय कोतवाली इंस्पेक्ट अजीत कुमार विद्यार्थी ने बताया कि दोनों पक्षों का आपस में समझौता हुआ कि महिला कानपुर स्थित अपने घर पर ही रहेगी. कुलदीप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाराबंकी में रहेगा. कानपुर की महिला के बुलाने पर उसके घर आकर मुलाकात करेगा. दोनों पक्ष में यह भी समझौता हुआ कि इस मामले में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.

