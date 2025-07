ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में पिता ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे को मारी गोली - SHAHJAHANPUR NEWS

शाहजहांपुर में पिता लाइसेंसी बंदूक से बेटे को मारी गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : July 15, 2025 at 6:59 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 10:32 AM IST

शाहजहांपुर: जिले में पिता-पुत्र के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पिता ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे को गोली मार दी. बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस को सूचना दी गई. स्थानीय पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बेटे की हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. लाइसेंसी बंदूक भी जब्त है. घटना शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र में निजाम गंज इलाके की है. जानकारी के मुताबिक, निजाम गंज में रहने वाले हर्षवर्धन गंगवार (35) का अपने पिता ओमकार गंगवार से अक्सर विवाद होता था. सोमवार को भी दोनों के बीच कहासुनी होने लगी. इसी बीच बेटे हर्षवर्धन ने पिता को मारने के लिए लोहे की रॉड उठा ली. इससे पहले की वह हमला कर पाता, पिता ने लाइसेंसी बंदूक निकालकर गोली चला दी. बेटा वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता ओमकार को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक भी जब्त कर ली है. एसपी ग्रामीण दीक्षा भवरे ने बताया कि देर रात थाना तिलहर में पिता और पुत्र के बीच छीना झपटी में बंदूक से गोली चल गई. जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि हर्षवर्धन जिसकी उम्र करीब 35 साल है, आए दिन लड़ाई करता रहता था. घर में तोड़फोड़ करता रहता था. उसने झगड़े के बीच घरवालों पर छेनी-हथौड़ी से हमला करने की कोशिश की. खुद के बचाव के लिए पिता ने लाइसेंसी बंदूक निकाली और छीना झपटी में गोली चल गई, जिससे पुत्र हर्षवर्धन गंगवार की मृत्यु हो गई है. इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. यह भी पढ़ें: चित्रकूट में लव मैरिज का दुखद अंत, महिला की पेड़ से लटकी मिली लाश, पति फरार

July 15, 2025 at 10:32 AM IST