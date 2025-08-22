अंबेडकर नगर: यूपी के अंबेडकर नगर के जैदपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. शराब के नशे में पिता ने बेटे की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
दरअसल, जैतपुर थाना क्षेत्र के चौदहपरास गांव के मजरा गौड़ीयाना में सिधारी गौड़ और उनका 28 वर्षीय पुत्र पवन गौड़ रहते थे. दोनों शराब पीकर आए दिन आपस में झगड़ा करते थे. गुरुवार देर रात दोनों नशे की हालत में घर पहुंचे. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. पवन ने अपने पिता सिधारी को धक्का दे दिया. इससे सिधारी आक्रोश में आ गए. डंडे से बेटे के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया. पवन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसी बीच आरोपी पिता मौके से फरार हो गया. हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
ग्रामीणों ने बताया कि मृतक पवन चार भाई व एक बहन है. मां की पहले ही मौत हो चुकी है. तीनों भाई बाहर रहकर आजीविका चलाते हैं. जबकि छोटी बहन ननिहाल में रहती है. पवन की शादी हो चुकी थी, लेकिन पत्नी ने उसे छोड़ कर उसके छोटे भाई से शादी कर ली है. इसके बाद वह अधिक नशा करने लगा.
थानाध्यक्ष जैतपुर राजेश कुमार गौतम ने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. शराब के नशे में पिता ने बेटे की हत्या कर दी थी. वहीं, एएसपी श्यामदेव ने बताया कि फॉरेंसिक टीम साक्ष्य एकत्र किए. पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
