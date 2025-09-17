ETV Bharat / state

सनकी पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट, सरगुजा में हुई खतरनाक वारदात

कुछ साल पहले ही आरोपी युवक ने प्रेम विवाह किया था.

DARIMA AREA
FATHER KILLED HIS SON (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 8:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: सनकी युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए अपने ही जिगर के टुकड़े का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से कर दिया. सरगुजा पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता ने कुछ साल पहले ही प्रेम विवाह किया है. प्रेम विवाह के बाद उसने पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया. आरोप है कि गुस्से में आकर उसने अपने 2 साल के मासूम बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दिया. जमीन पर पटकने के बाद आरोपी पिता ने बच्चे को पैरों को कुचला जिससे बच्चा अचेत हो गया. बाद में जब लोगों ने बच्चे की नब्ज टटोली तो बच्चा मर चुका था. पिता के हाथों 2 साल के मासूम बच्चे की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. हत्या की इस वारदात की खबर जैसे ही पुलिस को मिली. पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

पिता ने अपने बच्चे को उतारा मौत के घाट: हत्या की ये दर्दनाक वारदात दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम करजी की है. सीएसपी राहुल बंसल के मुताबिक आरोपी पिता का नाम जुगलाल सिंह उम्र 28 साल है. आरोपी ने तीन साल पहले ही प्रेम विवाह मैनपाट के कमलेश्वपुर की युवती से किया है. शादी के बाद दोनों लोग करजी में रहते थे. दोनों का 2 साल के एक बच्चा भी था. थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपी शराब पीने का आदि है और आए दिन घर में मारपीट किया करता है. वारदात वाले दिन भी उसने गुस्से में आकर अपने बेटे हर्षित को जमीन पर पटक दिया. पीड़ित परिवार ने बताया कि पूर्व में मारपीट के चलते युवती के घर वाले उसे उसके बच्चे को अपने पास ले आए थे. लेकिन बाद में आरोपी पिता अपने बच्चे को जबरन अपने साथ लेता गया.

सरगुजा में हुई खतरनाक वारदात (ETV Bharat)

प्रार्थी ने बताया कि बच्चे के पिता ने बच्चे की हत्या जमीन पर पटककर कर दी है. प्रार्थी की शिकायत पर हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बच्चे के परिजनों का कहना है कि बच्चे की मौसी बच्चे को अपने घर कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले गई थी. इस बात से नाराज होकर आरोपी ने बच्चे को बुरी तरह से पीटा और जमीन पर पटक दिया: राहुल बंसल, सीएसपी

मां को भी घर से निकाल चुका है आरोपी: दरिमा पुलिस के मुताबिक आदतन शराबी युवक ने 15 सितम्बर को अपनी मां को भी झगड़ा करे घर से भगा दिया है. घर में सिर्फ आरोपी जुगलाल, उसके पिता राम सुन्दर और दो साल का बच्चा हर्षित रहते थे. इस बीच 16 सितम्बर को बच्चे की मौसी रहमेन जुगलाल के बच्चे को कुछ खिलाने पिलाने के नाम पर अपने घर ले गई थी. जब मौसी बच्चे को खिला रही थी तो सनकी युवक शोर मचाते हुए रहमेन के घर पहुंचा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया. आरोपी युवक ने बच्चे को अपने घर के दरवाजे पर ले जाकर उठाकर पटक दिया और फिर लात से मारने लगा जिससे बच्चा बेहोश हो गया.

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज लेकर बच्चे को गए: मारपीट के बाद आरोपी ने बच्चे को घर के परछी में चटाई पर सुला दिया. इस दौरान युवक की मौसी, रिश्तेदार अंकित सिंह सहित अन्य लोग बच्चे को लेकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर 17 सितम्बर को शव परिजन के सुपुर्द कर दिया है.

हत्या कर पत्नी को किया फोन: हैरानी की बात तो यह है कि सनकी युवक ने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी और फिर पत्नी को फोन कर बताया कि उसने बेटे को मार दिया है. महिला विनीता सिंह ने बताया कि शादी के बाद आरोपी जुगलाल आए दिन उसके साथ मारपीट करता रहा है. इस मारपीट से तंग आकर वह बच्चे के साथ मायके चली गई. लेकिन आरोपी जबरन बच्चे को अपने साथ ले गया. 16 सितम्बर को उसने ननद के मोबाइल नम्बर पर फोन कर बताया कि बेटे को मार दिया है. ऐसे में महिला ने फोन काट दिया लेकिन बाद में विनीता सिंह की ननद ने फोन कर बताया कि उसने सच में बच्चे को मार डाला है.

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दरिमा पुलिस ने घटना की जांच शुरू की. एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी करजी निवासी 28 वर्षीय जुगलाल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत गिरफ्तार कर लिया है.

हवाई चप्पल वालों की हवाई यात्रा का सपना फिर अटका, बंद हुई अंबिकापुर से उड़ान

जेपी नड्डा का रास्ता बारिश ने रोका, दरिमा में प्लेन में आधे घंटे से बैठे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

अंबिकापुर के आंगनबाड़ी केंद्रों में नौकरी, जानिए आवेदन की प्रक्रिया

For All Latest Updates

TAGGED:

DARIMA AREASURGUJAVILLAGE KARJIMAINPATFATHER KILLED HIS SON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.