मेरठ में बहू पर फरसे से किया हमला; थाने पहुंचकर बोला- 'मारकर दिया, गिरफ्तार कर लो'

मेरठ : जिले में नौचंदी थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक ससुर ने अपनी पुत्रवधू (बहू) पर फरसे से हमला कर दिया. आरोपी ससुर खून से लथपथ कपड़ों में थाने पहुंचा. इस दौरान उसने कहा कि वह अपनी बहू को मारकर आया है, गिरफ्तार कर लो. आरोपी की बात सुनकर पुलिस बताए गये पते पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल महिला को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. महिला की हालात नाजुक बनी हुई है.



स्थानीय लोगों के मुताबिक, मामला मंगलवार दोपहर बाद का है. आरोप है कि बुजुर्ग ससुर ने अपनी पुत्रवधू पर फरसे से हमलाकर लहूलुहान कर दिया. घर में चीख पुकार हुई तो लोगों की भीड़ घर के बाहर लग गई. आनन-फानन में आरोपी ने घर से बाइक निकाली और सीधे थाने पहुंच गये. इस दौरान आरोपी ने थाने में जाकर बताया कि अपनी पुत्रवधू को मारकर आया है, उसे गिरफ्तार कर लो. महिला की हालात नाजुक बनी हुई है. आरोपी बुजुर्ग ने बताया कि दोनों बेटे मंगलवार को एक रिश्तेदार की मौत होने की वजह से वहां गये हुए थे, जबकि बेटी ड्यूटी गई हुई थी.