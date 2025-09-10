ETV Bharat / state

पंचकूला में बाप-बेटी ने की आत्महत्या, एलसीडी को लेकर हुई थी बहस

Father daughter suicide Panchkula: पंचकूला में पिता-बेटी ने आत्महत्या कर ली. पंचकूला पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Father daughter suicide
Father daughter suicide (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2025 at 8:44 AM IST

3 Min Read
पंचकूला: शहर की राजीव कॉलोनी में सोमवार रात को एक घटनाक्रम ने पूरी कॉलोनी को हैरानी में डाल दिया. दरअसल कॉलोनी में रहने वाली 17 वर्षीय एक युवती ने पिता से हुई मामूली कहासुनी के बाद घर पर खुदकुशी कर ली. इसके बाद बेटी की मौत से आहत पिता ने भी सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम के समीप जान दे दी. मृतक की पहचान सफाई कर्मचारी हवा सिंह के रूप में हुई है. इस घटनाक्रम से सभी कॉलोनीवासी हैरानी में हैं.

एलसीडी लगवाने को लेकर हुई कहासुनी: शुरुआती जानकारी के अनुसार एलसीडी (टीवी) को लेकर बेटी और पिता में बहस हुई थी. सोमवार की शाम हवा सिंह डयूटी खत्म कर घर पर लौटे. इस दौरान उनकी बेटी ने उनसे कहा कि एलसीडी खराब हो गई है और वो दूसरी एलसीडी ले आएं, लेकिन पिता हवा सिंह ने कुछ समय रुकने के बाद एलसीडी लेने को कहा. इस बात पर दोनों में कहासूनी हो गई.

नाराज बेटी ने की खुदकुशी: प्राथमिक पुलिस जांच के अनुसार पिता से हुई कहासुनी के बाद 17 वर्षीय बेटी ने घर पर आत्महत्या कर ली. पता लगने पर परिजनों उसे तुरंत उसे फंदे से नीचे उतारकर सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरी जांच में उसे मृत घोषित किया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया.

अस्पताल आने की बात कहकर खुदकुशी की: पिता हवा सिंह ने अपने बेटे से कुछ देर में अस्पताल वापस जाने की बात कही, लेकिन वह अस्पताल नहीं पहुंचे. दरअसल, बेटी की मौत से आहत पिता ने हवा सिंह ने मंगलवार की देर रात सेक्टर-3 ताऊ देवी लाल स्टेडियम के पास पेड़ पर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर सेक्टर-21 पुलिस चौकी से जांच अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से जांच कर सैंपल जुटाए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

बेटी का शव सौंपा-पिता का पोस्टमार्टम होना बाकी: कॉलोनी में पहले बेटी और फिर पिता के खुदकुशी करने से मातम पसरा रहा. हर कोई इस सोच में डूबा रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो बेटी-पिता, दोनों ने खुदकुशी कर ली. वहीं पुलिस ने बेटी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जबकि हवा सिंह का पोस्टमार्टम आज, बुधवार को किया जाएगा. फिलहाल पंचकूला पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

