रायबरेली में नाबालिग के सुसाइड मामले में पिता गिरफ्तार, DNA रिपोर्ट से खुला राज, जानिए क्या है मामला - RAEBARELI NEWS

पिता ने बेटी के गायब होने की सूचना 25 फरवरी को पुलिस को दी थी. शव मिलने पर पुलिस ने DNA जांच कराया था.

पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने मामले में पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा.
पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने मामले में पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 4:13 PM IST

रायबरेली : नाबालिग लड़की के सुसाइड मामले में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है. नाबालिग का शव 25 मई को कुएं में मिला था. शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने लड़की के माता-पिता का DNA टेस्ट कराया. रिपोर्ट आने पर मामले का खुलासा हुआ.

मामला महाराजगंज थाना इलाके का है. यहां कुसड़ी सागरपुर के रहने वाले राम नरेश ने छह महीने पहले 25 फरवरी को अपनी 16 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस और परिजनों ने लड़की की तलाश की. लेकिन उसका पता नहीं चला. गुमशुदगी दर्ज कराये जाने के लगभग तीन माह बाद कुसड़ी सागरपुर में ही स्थित पेट्रोल पंप के पीछे कुएं से 25 मई को एक अज्ञात सड़ा गला शव बरामद हुआ.

पिता ने शव पहचानने से कर दिया था मना : पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए रामनरेश को भी बुलाया. राम नरेश ने शव को पहचानने से इंकार कर दिया. विवेचक एसआई त्रियुगी नारायण तिवारी को राम नरेश पर शक हुआ. उन्होंने मुखबिरों को लड़की के बारे की जानकारी जुटाने को कहा.

किसी लड़के से था अफेयर : मुखबिर ने बताया कि लड़की का किसी लड़के से अफेयर था और उससे वो शादी करना चाहती. परिजन इस रिश्ते से बेहद नाराज थे. राम नरेश अपनी बेटी को प्रताड़ित करते हुए उसके साथ मारपीट करता था. एसआई त्रियुगी नारायण ने कुएं से बरामद शव, राम नरेश और उसकी पत्नी के सैंपल को DNA जांच के लिए भेज दिया.

शादी से मना करने पर किया सुसाइड : रिपोर्ट में बताया गया कि कुएं में मिले शव का सैंपल और राम नरेश से मैच कर रहा है. राम नरेश ही लड़की का पिता है. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने राम नरेश को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया. राम नरेश ने बताया, बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी. मना करने पर नहीं मानी तो उसकी पिटाई कर दी. नाराज होकर बेटी ने सुसाइड कर लिया. पुलिस ने बीएनएस की धारा 108, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पिता राम नरेश को जेल भेज दिया है.

क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि थाना महराजगंज क्षेत्र के कुसड़ी सागरपुर गांव में 25 फरवरी को एक नाबालिग लड़की के गुम होने की सूचना के बाद थाना महाराजगंज में गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था. खोजबीन के लिये टीमें लगाई गईं थीं. 25 मई को शव बरामद हुआ, लेकिन पहचान नहीं हो सकी. इसके बाद सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था. सैंपल उसके परिजनों के डीएनए मैच हुआ. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामनरेश को जेल भेज दिया है.

