बेरीनाग: पिथौरागढ़ में रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है. जहां पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी किशोरी की मां ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

समाज किस ओर जा रहा है? रिश्तों को तार तार कैसे किया जा रहा है? ऐसा मामला पिथौरागढ़ के थल थाना क्षेत्र से सामने आया है. थल थाना पुलिस के मुताबिक, 21 अगस्त को थल थाने के अंतर्गत एक गांव निवासी एक महिला द्वारा थल थाने में सूचना दी गई कि गांव निवासी व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटे के साथ जबरन शारीरिक शोषण किया है. दुष्कर्म करने वाला नाबालिग बेटी का पिता है. जिसने ऐसी घिनौनी शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है.

प्राप्त सूचना के आधार पर थाना थल में आरोपी के खिलाफ धारा 65(1) बीएनएस और 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी डीडीहाट केएस रावत के नेतृत्व में टीम का गठन कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए.

निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष थल शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम उप निरीक्षक विनोद भट्ट, हेड कॉन्स्टेबल शंकर देवड़ी, कॉन्स्टेबल चालक जगदीश मारकोना द्वारा 21 अगस्त को ही आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

हरिद्वार में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म: हाल ही में हरिद्वार जिले में एक मामला सामने आया था. जिसमें 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. आरोप तीन युवकों ने कथित तौर पर लड़की को सुनसान मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया और पकड़े जाने के डर से उसे छत से नीचे फेंक दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी 19 वर्षीय अरविंद को पहले गिरफ्तार किया. इसके बाद फरार अन्य दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया.

