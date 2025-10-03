ETV Bharat / state

दशहरा मेला देखकर खुशी-खुशी घर लौटे पिता और उनके मासूम बच्चे, सुबह अचानक परिवार में मचा कोहराम

पटना में पिता अपने बेटों के साथ दशहरा मेला देखकर घर लौटे. फिर खाना खाने के बाद सो गए, सुबह परिवार में मातम पसर गया.

Three people died in Patna
पटना में तीन लोगों की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
Published : October 3, 2025 at 12:30 PM IST

पटना: राजधानी पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल में एक ही परिवार के तीन लोगों की अचानक मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पालीगंज अनुमंडल के सिगोरी थानाक्षेत्र के करहरा गांव में बीती रात अचानक तीन लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसमें पिता और दो पुत्र शामिल हैं.

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत: तबीयत बिगड़ने के कुछ देर बाद एक बेटे की मौत घर पर हो गई, जबकि पिता और दूसरे बेटे की मौत पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गई. मृतक पिता की पहचान नीरज साव जबकि दोनों पुत्र की पहचान आठ साल का निर्मल कुमार और चार साल के निर्भय कुमार के रूप में हुई है.

दशहरा मेला घूमकर लौटे थे तीनों (ETV Bharat)

दशहरा मेला घूमकर लौटे थे तीनों: इधर एक साथ तीन लोगों की मौत के बाद गांव में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और परिवार में मातम छा गया. घटना को लेकर मृतक नीरज साव के ससुर भरत साव ने बताया कि कल रात को मेरा दामाद और दोनों नाती पालीगंज के चंदोष में रावण दहन और मेला लगा हुआ था, उसी में घूमने और डीजे देखने गये थे.

"मेला में दो चार गोलगप्पा खाए और घर पर आकर सभी लोग रोटी भुजिया खाए. देर रात को अचानक तीनों के पेट में दर्द हुआ और तबीयत खराब होने लगी. एक नाती निर्मल कुमार की मौत घर पर हो गयी, जबकि दामाद नीरज और नाती निर्भय कुमार दोनों को पालीगंज अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया. दोनों को पटना पीएमसीएच रेफर किया गया और आज अहले सुबह दोनों की मौत हो गई."- भरत साव, मृतक के परिजन

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत (ETV Bharat)

मौत का कारण स्पष्ट नहीं: हालांकि मौत कैसे हुई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची है. इधर घटना को लेकर सिगोरी थानाध्यक्ष प्रमोद साह ने बताया कि करहरा गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर मिली है.

"फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही घटना की जानकारी FSL टीम को दिया गया है. संभावना है कि फूड प्वाइजनिंग से मौत हुई होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट होगा. पुलिस मामले की जांच कर रही है."- प्रमोद साह,सिगोरी थानाध्यक्ष

