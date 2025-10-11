खेत में तार को लेकर भिड़े दो भाइयों के परिवार, 'एसिड' अटैक में झुलसे पिता और पुत्र
दो भाइयों के परिवार में खेत में बिजली का तार पड़े होने की बात पर कहासुनी हिंसक झड़प में पिता-पुत्र घायल हो गए.
Published : October 11, 2025 at 2:55 PM IST
दौसा : जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में दो भाइयों के बीच झगड़ा हो गया. एक पक्ष के दूसरे पर एसिड अटैक की जानकारी मिली है. हमले में पिता-पुत्र बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू की.
मानपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि मोरेड़ गांव में कोई रासायनिक पदार्थ फेंके जाने का मामला सामने आया है. दोनों पक्षों के पर्चा बयान लिए जा चुके हैं. प्रारंभिक जांच में खेत के तार को लेकर शुरू हुआ झगड़ा ही हमले का कारण सामने आया है. घटना शनिवार दोपहर मोरेड़ गांव की बताई जा रही है. यहां दो भाइयों के घरों की महिलाओं के बीच खेत में बिजली का तार पड़े होने की बात पर कहासुनी हो गई. इसके बाद तनाव का माहौल बन गया.
समझाइश करने पहुंचे तो किया अटैक: शनिवार को बड़ा भाई अपने बेटे के साथ छोटे भाई के घर समझाइश करने पहुंचा. बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में फिर बहस बढ़ गई. स्थिति देखते ही देखते हिंसक हो गई. आरोप है कि छोटे भाई के परिवार के सदस्यों ने कुल्हाड़ी और डंडों से बड़े भाई व उसके बेटे पर हमला कर दिया. इस झगड़े में छोटे भाई को भी चोटें आई. मामला यहीं नहीं थमा. मारपीट के बीच छोटे भाई के पक्ष की ओर से बड़े भाई और उसके बेटे पर एसिड फेंक दिया. दोनों बुरी तरह झुलस गए.
पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल: सूचना मिलते ही मानपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार टीम के साथ पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. दोनों के चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया. दूसरे पक्ष के छोटे भाई को भी चोटें आने की पुष्टि हुई है.