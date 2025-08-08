कटिहार : बिहार के कटिहार में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. अपराधियों ने पिता-पुत्र को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया. इसमें बेटे की मौत हो गई है, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल है.

पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग : यह पूरा मामला कदवा थाना क्षेत्र के कचौरी गांव का है. बताया जाता है कि गुरुवार रात को दोनों बाप-बेटे सोए हुए थे. तभी अपराधियों ने आकर शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी. इस घटना में 12 साल के सुनील कुमार मंडल की मौत हो गई है. वहीं उसके पिता रामकल्याण मंडल (45) गंभीर रूप से घायल हैं.

क्या है पूरा मामला ? : जानकारी के अनुसार, दोनों घर के बारामदे पर सोए थे, जबकि घर के अन्य सदस्य भीतर में सो रहे थे. तभी अपराधी दबे पांव आए और घटना को अंजाम दे दिया. जब आग की लपटें उठने लगी तो शोर सुनकर घर के लोग बाहर आए. आस-पास के लोग भी पहुंचे.

गंभीर स्थिति में अस्पताल से किया गया रेफर : ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया. आनन-फानन में गंभीर से घायल रामकल्याण मंडल और सुनील कुमार मंडल को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज ले जाया गया. जहां स्थिति गंभीर होने पर दोनों को चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया.

इलाज के दौरान किशोर की मौत : परिवार वाले इसके बाद दोनों को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां से उन्हें भागलपुर बर्न वार्ड रेफर किया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान 12 वर्षीय सुनील कुमार मंडल की मौत हो गई. वहीं रामकल्याण मंडल जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं.

जांच में जुटी पुलिस : घटना के बाद से परिवार में मातम परसा हुआ है. लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. इधर सूचना पाकर स्थानीय थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

''मामले की सूचना प्राप्त हुई है. हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है. जो भी इस मामले में दोषी होंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी.''- विजय प्रकाश, थानाध्यक्ष, कदवा

